‘확 바뀌었다’ 쇼골프 김포공항점, 전면 정비 마치고 ‘파격 특가’ 재오픈

국내 골프 연습 문화의 새로운 기준을 제시해온 쇼골프(SHOWGOLF)의 상징적인 공간, 김포공항점이 새로운 모습으로 재오픈했다.

쇼골프 김포공항점은 김포국제공항이라는 뛰어난 입지를 바탕으로 출·퇴근길 직장인, 비즈니스 출장객, 여행객 등 다양한 고객층에게 꾸준한 사랑을 받아온 도심형 골프 연습장이다. 이번 재오픈은 단순한 영업 재개가 아닌, 시설 전반에 대한 대대적인 정비와 서비스 품질 강화를 위한 전면 재정비를 마치고 선보이는 새로운 출발이라는 점에서 의미가 크다.

이번 재오픈을 통해 쇼골프 김포공항점은 보다 넓고 쾌적해진 연습 환경, 골프 연습 설비 및 점검 강화, 고객 동선을 고려한 효율적인 공간 구성, 프리미엄 이미지를 살린 편의시설 개선 등 전반적인 운영 환경을 한 단계 끌어올렸다.

특히 공항이라는 특수한 입지를 고려해, 짧은 시간에도 집중도 높은 연습이 가능하도록 설계된 ‘도심·공항형 골프 연습장’의 장점을 극대화한 것이 이번 리뉴얼의 핵심이다.

아울러 쇼골프 김포공항점은 재오픈을 기념해 기존에는 보기 힘들었던 파격적인 특가 프로모션을 함께 선보이며, 보다 많은 골퍼들이 부담 없이 쇼골프의 프리미엄 연습 환경을 경험할 수 있도록 할 계획이다. 해당 특가는 일정 기간 한정으로 운영될 예정이다.

쇼골프 관계자는 “김포공항점은 쇼골프 브랜드를 대표하는 상징적인 매장”이라며 “이번 재오픈은 단순한 시설 보완이 아닌, 고객 경험 전반을 다시 설계하는 과정이었다”라고 설명했다. 이어 “전체적인 정비를 마친 만큼, 보다 합리적인 가격과 완성도 높은 서비스로 고객들에게 보답하겠다”라고 덧붙였다.

쇼골프 김포공항점은 이번 재오픈을 계기로 프리미엄 골프 연습 공간을 넘어, 쇼골프가 지향해온 ‘골프 라이프스타일 플랫폼’의 거점 매장으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

한편 재오픈 기념 파격 특가 및 세부 프로모션 내용은 쇼골프 공식 홈페이지 및 쇼골프 김포공함점에서 확인이 가능하다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

