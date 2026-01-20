‘아이돌아이’ 최수영, ‘최애’ 김재영 고백 받았다 “더는 숨길 수 없어”

‘아이돌아이’ 김재영이 최수영에게 진심을 고백했다.

지난 19일 방송된 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’ 9화에서 도라익(김재영)이 맹세나(최수영)를 향한 마음을 전했다. 맹세나와 도라익은 단 하루, 평범한 날을 보내기로 했다. 꿈 같은 하루의 끝자락, “도라익 다워서 좋았다”는 맹세나에 “도저히 마음이 멈춰지지 않아. 좋아해”라는 도라익의 진솔한 고백은 시청자들의 가슴을 두근거리게 했다.

이날 맹세나와 도라익은 강우성(안우연)의 아픈 진실을 마주했다. 손익을 따지는 상황 속 ‘골드보이즈’ 완전체는 뒷전으로 밀려났고, 도라익은 홀로 망가져 가고 있었다. 이를 모른 채 꿈에 부풀어 있는 최재희(박정우)와 이영빈(최건), 꿈꾸던 시설을 보유한 ‘아치 엔터테인먼트’의 제안 앞에서 강우성은 흔들렸다. 결국 무심코 뱉은 한 마디가 구두 계약이라는 덜미로 이어지며 상황을 악화시킨 것이었다.

모든 사실을 알게 된 도라익은 깊은 자책에 빠졌다. 언제나 위로가 되어주던 강우성이 홀로 감당하던 아픔을 알아채지 못했다는 죄책감 때문이었다. 그런 도라익에 슬퍼해도 괜찮다며, 손을 토닥이는 맹세나는 따뜻하고도 단단한 위로를 건넸다.

그리고 도라익은 용의자에서 벗어나 본래의 일상으로 돌아갈 시간이 가까워지자 자신의 마음을 들여다봤다. 홍혜주(최희진)는 사건이 해결되더라도, 사람들의 시선을 견디기 어려울 것이라며 새로운 곳에서 다시 시작하자고 제안했다. 하지만 도라익의 선택은 있는 모습 그대로 살아가겠다는 것. 그 결심의 중심에는 ‘도라익’으로 살아갈 용기와 믿음을 전해준 맹세나가 있었다.

맹세나를 향한 도라익의 마음은 더욱 깊어져 갔다. 박충재(김현진)와 함께한 지극히도 소박하고 평화로운 일상 속에서도 그 진심은 드러났다. 맹세나가 자리를 비운 사이, 불쌍해서 거둬줬을 뿐이라는 박충재의 타박 어린 질투가 이어졌고, 도라익은 “알아. 근데 문제는 내가 고마워하는 마음만으로 끝낼 자신이 없다는 거야. 그쪽처럼”이라며 그 이상의 감정을 고백했다.

그날 저녁, 도라익은 맹세나와 아주 특별한 시간을 보냈다. 남들에게는 당연한 하루지만, ‘평범함’은 도라익에게 그 어떤 날보다 꿈 같은 시간이었다. 맹세나는 ‘행인 1’이라면 무엇을 하고 싶냐며 소원을 물었고, 두 사람은 단 하루만큼은 세상의 시선에서 벗어나 평범한 하루를 보내기로 했다. 도라익은 어릴 적 추억이 깃든 공간을 떠올렸다. 살면서 가장 평범한 날을 보냈던 초등학교, 그리고 한 번도 가보지 못한 아쿠아리움까지 사람들의 시선을 피해 불현듯 가까워지는 순간마다 맹세나를 향한 도라익의 마음은 커져만 갔다.

마지막으로 다다른 곳은 인연의 시작이었던 한강이었다. 그곳에서 도라익은 진심을 전했다. 언제나 완벽한 도라익의 이미지를 지키기 위해 숨기고 살아왔지만, 맹세나와 함께할 때마다 무장해제되듯 ‘나’다워질 수 있었다는 고백이었다. 꿈 같던 하루의 끝, “도라익 씨가 도라익 씨 다운 게 좋았어요. 그래서 좋았던 것 같아요. 편히 본인 모습 보여주는 게”라는 맹세나의 말은 도라익의 마음을 더욱 흔들었다. 이에 “더는 숨길 수가 없어. 도저히 마음이 멈춰지지가 않아. 좋아해”라는 도라익의 진솔한 고백은 심박수를 수직 상승시키며 다음 전개를 더욱 궁금케 했다.

한편, 이날 방송에는 도라익을 둘러싼 또 다른 사건을 터트리려는 백기자(심우성)의 수상쩍은 움직임과 사건을 재검토하는 곽병균(정재광)의 모습도 그려졌다. 본격적으로 맹세나를 향해 직진하는 도라익 앞에 어떤 위기가 다가올지 궁금증을 증폭시켰다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

