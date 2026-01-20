하이파이유니콘, ‘히든 컬러’ 프로젝트 쓴다…매달 신곡 발표

밴드 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn)이 고유의 음악적 색채로 2026년을 물들인다.

하이파이유니콘은 지난 19일 공식 SNS 채널을 통해 월간 디지털 싱글 프로젝트 ‘H!dden Color’(히든 컬러)의 발표 소식과 함께 프로젝트 소개 영상을 공개했다.

공개된 영상에 따르면 ‘H!dden Color’ 프로젝트는 하이파이유니콘이 1월부터 시작하는 월간 디지털 싱글 시리즈로, 매달 마지막 주 금요일마다 새로운 한국어 싱글을 1년간 발매한다. 각 곡은 ‘숨겨진 아름다운 색’을 테마로 삼아, 그동안 드러나지 않았던 이들만의 색과 감정을 표현한다.

프로젝트명 ‘H!dden Color’는 숨겨진 색을 찾아낸다는 의미로, 아직 널리 알려지지는 않았지만 분명한 음악적 색을 지닌 하이파이유니콘의 정체성을 상징한다. 이름에 사용된 ‘!’ 표기는 팀명에서 ‘I’를 대신하는 요소로, 밴드가 지닌 에너지와 놀라움, 그리고 숨겨진 색들이 음악을 통해 하나씩 선명하게 드러나길 바라는 포부를 담고 있다.

매달 마지막 금요일이라는 발매 일정도 눈길을 끈다. 새로운 색의 음악으로 한 달을 마무리하고, 다가오는 주말과 새로운 달을 맞이하는 방식이다.

하이파이유니콘은 지난해 10월 새 싱글 앨범 ‘Teenage Blue (Korean ver)’(틴에이지 블루, 한국 버전)을 발매하고 오랜만에 한국 컴백 활동을 진행하며 관심을 모았다. 이어 아시아 투어 “Teenage Blue” 또한 성공적으로 마무리하며 눈에 띄는 성장세를 보여줬다.

한편 하이파이유니콘의 프로젝트 첫 번째 곡은 오는 30일, 1월 마지막 주 금요일에 발매된다. 이어 오는 31일 국내 페스티벌 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’에 출연, 2월 22일 도쿄에서 Hi-Fi Un!corn 1st Fanmeeting - Hi-Fi Un!verse –(하이파이유니콘 퍼스트 팬미팅 - 하이파이 유니버스 –)를 개최하는 등 국내외를 오가며 활약한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

