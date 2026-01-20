황택의·임성진, 의정부시 미래 인재 양성 위해 3000만원 기부

사진=KB손해보험 스타즈 제공

남자프로배구 KB손해보험의 황택의와 임성진이 따뜻한 기부에 나섰다.

KB손해보험은 “황택의와 임성진이 연고지인 의정부시 미래 인재 양성 및 유소년 배구 발전과 대회 개최를 위해 3000만원을 기부했다”고 지난 19일 밝혔다. 기부금 전달식은 지난 16일 경민대학교 기념관에서 열린 홈경기에서 열렸다.

매년 연고지 도서 기증과 봉사활동을 통해 ESG경영을 실천하는 구단 취지에 동참해 그 의미를 더했다. 특히 황택의는 배구 발전 기탁 및 소외계층 지원 등 지속적인 지역사회 공헌을 인정받아 의정부시 ‘아름다운 나눔인’으로 선정된 바 있다.

기부금은 목적에 따라 두 곳으로 나누어 전달됐다. 먼저 의정부시체육회에 전달된 2000만 원은 ‘KB손해보험 스타즈 유소년 배구클럽’ 운영과 유소년 배구대회 개최 등 스포츠 활성화를 위해 사용될 예정이다. 이어 경민대에 기탁된 1000만원은 인재 양성을 위한 장학금으로 쓰여 학생들에게 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

황택의와 임성진은 “의정부 팬들이 보내주시는 응원에 보답하고 의정부시 유소년 배구클럽 학생들의 더 나은 환경을 위해 작은 정성을 모았다”며 “앞으로 코트 밖에서도 따뜻한 나눔으로 팬들에게 다가가겠다”고 전했다.

의정부시 관계자는 “매년 다양한 분야에서 나눔을 실천해 주는 KB배구단과 선수들에게 깊은 감사를 표한다”며 “올 시즌 KB손해보험이 투지 넘치는 경기로 선전해 봄배구 진출을 이뤄내길 응원하겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]