‘소니오픈서 공동 11위’ 김시우, 세계랭킹 42위…韓선수 중 최고

사진=AP/뉴시스

김시우가 남자 골프 세계 랭킹 42위에 올라 한국 선수 중 가장 높은 순위를 마크했다.

지난 19일(한국 시간) 발표된 남자 골프 세계 랭킹에 따르면 김시우는 지난주 46위보다 4계단을 껑충 뛰었다. 44위였던 임성재가 4계단 하락해 48위가 됐다.

이로써 김시우가 한국 선수 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 이유 있는 약진이다. 그는 19일 미국 하와이주에서 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 소니오픈에서 공동 11위에 오른 바 있다. 임성재는 소니오픈에 출전하지 않았다.

현시점 100위 내 한국 선수는 김시우와 임성재가 유이하다. 안병훈(105위), 김주형(109위), 김성현(150위) 등이 뒤를 따르고 있다. 한국 남자 선수의 역대 최고 세계 랭킹은 2008년 최경주의 5위다.

한편 세계 랭킹 상위권에선 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드)가 1∼3위를 변동 없이 지키는 중이다.

소니오픈에서 우승의 기쁨을 누린 크리스 고터럽(미국)의 순위는 28위에서 17위로 뛰었다. DP 월드투어 두바이 인터내셔널에서 우승한 나초 엘비라(스페인)는 190위에서 118위가 됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]