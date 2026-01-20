BYN블랙야크그룹, 대한컬링연맹 후원 지속

BYN블랙야크그룹이 동계올림픽 대회가 열리는 2026년에도 대한컬링연맹을 후원, 대한민국 컬링 인재 육성 및 대중화에 앞장선다.

BYN블랙야크그룹은 2023년 대한컬링연맹과 첫 공식 후원 계약을 체결했다. 이후, 대표팀 경기복을 비롯해 지도자와 스태프, 단계별(후보·청소년·꿈나무) 선수단을 위한 의류 및 용품 등을 지원하며 컬링 경기력 향상 및 저변 확대를 위한 협력을 이어가고 있다.

BYN블랙야크그룹의 후원을 받는 대한컬링연맹 소속 선수들은 다양한 국제 무대에서 우수한 성적을 거두며 한국 동계스포츠의 위상을 강화하고 있다. 2025 하얼빈 동계 아시안게임에서는 여자 컬링 국가대표팀(김은지·김민지·김수지·설예은·설예지, 이상 경기도청)이 압도적인 경기력으로 금메달을, 남자 대표팀과 믹스더블 팀도 은메달을 획득하며 컬링 전 종목 석권이라는 기록을 남겼다.

여자 대표팀은 지난해 10월 미국 미네소타주 버지니아에서 열린 ‘2025 범대륙컬링선수권대회(PCCC)’에서도 동메달을 획득했고, 다음 달에 개최되는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 대회에서 8년 만에 올림필 메달에 도전한다. 또한 김선영(강릉시청)-정영석(강원특별자치도청) ‘선영석’ 듀오는 한국 컬링 최초로 올림픽 믹스더블 종목에 출전한다.

강태선 회장은 “컬링은 높은 집중력과 팀워크가 동시에 요구되는 종목인 만큼, 선수들이 각자의 역량을 충분히 발휘할 수 있는 환경이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 이어 “BYN블랙야크그룹은 그간 대한컬링연맹을 전폭적으로 지원하며 선수들이 국제 대회에서 우수한 성적을 낼 수 있는 기반을 함께 만들어 왔다”며 “앞으로도 연맹과의 파트너십을 통해 선수단의 훈련과 경기에 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

한편, BYN블랙야크그룹은 2015년 블랙야크강태선장학재단을 설립해 스포츠 인재 발굴 및 육성을 위해 꾸준히 힘쓰고 있다. 대한민국 클라이밍을 이끌어갈 차세대 스타이자 팀 블랙야크 소속인 노희주, 노현승 남매도 재단의 장학생 출신이다. 재단은 뛰어난 잠재력을 지닌 유망주들을 선발해 장학금을 지원하는 ‘BYN특기장학생’, 스포츠 클라이밍 유망주 육성 사업 ‘BYN 넥스트 클라이머’ 등도 운영하며 대한민국 스포츠의 글로벌 경쟁력 향상과 유망주 발굴 및 역량 강화에 힘쓰고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]