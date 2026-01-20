‘음주운전 고백’ 흑백2 임성근, 아내에 “소주? 말도 안되는 소리” 혼난 이유

유튜브 채널 임성근 임짱TV

넷플릭스 ‘흑백요리사2’로 인기를 끈 임성근 셰프가 여러 번의 음주운전 적발 사실을 고백해 논란을 일으킨 가운데 과거 그의 아내가 호통을 쳤던 장면이 재조명되고 있다.

2023년 6월 임성근의 유튜브 채널 ‘임짱TV’에 올라온 영상에는 그의 ‘번데기탕 레시피’ 영상 일부가 담겼다.



영상에서 임성근은 번데기탕을 완성한 후 “술을 부르는 안주”라며 “소주 한 병 주세요. 소주 먹어야겠네”라고 말했다.

그러자 그의 아내는 카메라 밖에서 “소주는 무슨 소주야. 말도 안 되는 소릴 하고 있어”라고 목소리를 높였다. 임성근은 당황한 듯 “저 매일 이렇게 구박받고 삽니다”고 웃어 넘겼다.



해당 장면은 임성근의 음주운전 고백 이후 온라인 커뮤니티에서 재조명되고 있다. 누리꾼은 “아내분이 왜 만류하는지 알겠다”, “술로 얼마나 마음고생 했으면” 등의 댓글을 달았다.

앞서 임성근은 과거 음주운전으로 세 차례 적발된 사실을 직접 밝혔다. 그는 “10년 전에는 술에 취한 상태로 차 시동을 켜놓고 자다가 적발됐고, 가장 최근은 5~6년 전”이라며 “당시 형사 처벌을 받아 면허가 취소됐고 이후 다시 면허를 취득했다”고 설명했다.

이후 자필 사과문을 통해 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 저의 잘못”이라며 “최근 과분한 사랑을 받으며 과거의 잘못을 숨긴 채 활동하는 것이 저를 믿어주신 분들께 기만이 될 수 있다는 생각이 들었다”고 고개를 숙였다.

여론읍 급격히 싸늘해졌고 녹화를 앞두고 있던 ‘신상출시 편스토랑’, ‘아는 형님’ 등은 그의 출연을 취소했으며 이미 녹화를 마친 ‘전지적 참견 시점’의 방송 여부는 불투명해졌다.

