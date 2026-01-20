아이들, 새 싱글 '모노' 27일 발매…8개월 만 귀환

그룹 i-dle (아이들)이 새 디지털 싱글로 2026년 포문을 연다.

아이들은 20일 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 'Mono (Feat. Skaiwater)'의 'Play the whole world in Mono' 영상을 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 이번 싱글은 미니 8집 'We are' 이후 약 8개월 만에 선보이는 국내 신보다.

'Play the whole world in Mono' 영상은 오는 27일 발매되는 아이들의 'Mono (Feat. Skaiwater)'의 콘셉트를 압축적으로 담았다. 그동안 선보였던 화려한 분위기와 대비되는 모노톤의 영상을 통해 끊임없이 변화를 거듭한 아이들의 새로운 행보를 예고했다. 특히 미니멀하면서도 감각적인 비트는 아이들의 한층 확장되고 혁신적인 음악 세계의 기대를 높였다.

이번 디지털 싱글은 영국 출신으로 독특한 음색과 래핑 스타일로 주목받고 있는 래퍼 Skaiwater가 참여했다. 음악과 함께 돋보이는 패션과 비주얼로 화제가 된 Skaiwater와 아이들의 만남이 어떤 시너지를 낳을 것인지 기대를 모은다.

공개 직후 뜨거운 반향을 일으킨 이번 콘텐츠를 시작으로, 아이들은 다채로운 프로모션을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]