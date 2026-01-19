'PSV 이적설' 황희찬의 침묵, 희망 없는 울버햄튼…EPL서 코리안리거 멸종 위기

사진=AP/뉴시스

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대서 한국 선수가 사라질 위기다.

황희찬이 뛰는 울버햄튼은 올 시즌 승점 8(1승5무16패)로 EPL 20개 팀 중 최하위다. 19일 끝난 뉴캐슬 유나이티드전에서 0-0 무승부를 거두면서 4경기 연속 무패를 이어가고 있지만 희망이 보이지 않는다. 19위 번리(승점 14)와의 격차도 상당해 강등권 탈출을 바라보기 어려운 현실이다.

황희찬 역시 아쉬움이 크다. 리그 17경기에 출전해 2골 1도움에 그쳤다. 지난 시즌 역시 리그 2골에서 멈췄다. 부상과 부진이 겹치면서 꾸준함을 증명하지 못하고 있다. 최근 4경기 1골 2도움을 기록하며 반등의 신호탄을 쐈지만, 뉴캐슬전에서 다시 침묵했다. 86분을 소화했으나 키 패스 1개를 기록했을 뿐 상대 수비에 막혀 슈팅과 득점을 기록하지 못했다. 축구 통계 매체 후스코어드닷컴으로부터 선발 라인업 중 최저인 평점 6.2를 받았다.

이적설이 피어오른다. 영국 매체 ‘풋볼 인사이더’는 지난 17일 “PSV 에인트호번(네덜란드)이 겨울 이적시장에서 울버햄프턴의 공격수 황희찬의 완전 영입 제안을 준비하고 있다”며 “이적료는 500만 파운드(약 99억원)~1000만 파운드(198억원) 규모”라고 전했다.

울버햄튼이 챔피언십(2부)으로 강등되면 고액 연봉 선수 정리가 불가피하다. 황희찬은 주급 7만 파운드(1억4000만원·추정치) 수준을 받는 것으로 알려졌다. 구단의 재정 상황을 고려하면 매각 우선순위에 포함될 가능성이 크다. 팬들도 크게 아쉬워하지 않는 분위기다. 현지에선 “팬들 사이에서도 이탈에 대한 아쉬움이 크지 않다”는 반응이 나온다.

PSV는 황희찬이 절실하다. 현재 리카르도 페피 등 핵심 공격 자원들이 연이어 부상으로 이탈했다. 단기간에 공백을 메울 카드가 필요한 시점, 황희찬을 대안으로 검토하고 있다. 마르셀 브란즈 PSV 단장 역시 “이적 시장을 계속 지켜보고 있다”며 “팀에 도움을 줄 공격수를 찾고 있다”고 말한 바 있다.

EPL 코리안 리거 멸종 위기다. 토트넘 홋스퍼에서 활약한 손흥민은 지난 여름 미국 메이저리그사커(MLS)의 LAFC로 떠났다. 양민혁은 토트넘과 계약한 뒤 잉글랜드챔피언십의 퀸즈파크레인저스(QPR)에 이어 포츠머스FC로 임대 이적했다. 황희찬이 이적하면 EPL서 뛰는 한국 선수는 전무해진다.

