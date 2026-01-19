“고마워요”·“잘될 거예요”…하나님의 교회 ‘어머니 사랑의 언어’ 세미나 성황

새예루살렘 판교성전에서 열린 '어머니 사랑의 언어' 세미나에서 참가자들이 가족, 친구, 이웃 등과 다채로운 부대행사에 함께하며 즐거운 시간을 보냈다.

말 한마디가 누군가에게 따뜻한 위로가 되는가 하면 상처가 되기도 한다. 존중과 배려가 담긴 언어의 중요성을 되새기며 하나님의교회 세계복음선교협회(이하 하나님의 교회)가 ‘가정과 이웃에 평화를 부르는 어머니 사랑의 언어(이하 어머니 사랑의 언어)’ 세미나를 전국 50여 지역에서 진행 중이다.

18일 경기 분당 ‘하나님의 교회 새예루살렘 판교성전’에서도 ‘행복한 소통의 기술’을 주제로 ‘어머니 사랑의 언어’ 세미나가 열렸다. 정재계·교육계·법조계·언론계·문화계 등 각계각층 1500여명이 참여했다.

하나님의 교회 총회장 김주철 목사는 객석을 가득 메운 청중을 따뜻하게 환영하며 개회사를 했다. 김 목사는 “우리가 세상에 태어나 가장 먼저 들었던 말이 무엇일까. 바로 ‘어머니의 언어’다. ‘괜찮아’ ‘엄마는 네 편이야’ 이런 어머니의 말은 사랑이 담겨 있기에 우리를 다시 일어나게 만들었다”며 “말이 따뜻해질수록 세상은 안전해진다”고 말했다. 이어 “사랑의 언어가 일상이 되는 길에 우리가 함께 서 있다. 여러분 한 사람 한 사람의 사랑의 언어가 세상을 따뜻하게 만들 것”이라고 밝혔다.

어머니 사랑의 언어 세미나 부대행사 캘리크래피 행사 모습. 새예루살렘 판교성전에서 열린 '어머니 사랑의 언어' 세미나에 온 참석자들이 부대행사장에서 "응원할게요" "제가 도울 일은 없나요?" 등 다양한 문구의 캘리그래피를 받으며 추억을 남겼다.

본격적으로 시작된 세미나에서 발표자들은 “가족·주변인들과 평화를 이루려면 배려와 이해가 담긴 ‘어머니 사랑의 언어’가 필요하다”며 하나님의 교회가 전 세계적으로 진행하는 ‘평화를 부르는 어머니 사랑의 언어’ 캠페인을 소개했다. ▲고마워요 ▲괜찮아요 그럴 수 있어요 ▲제가 도울 일은 없나요 등 9가지 따뜻한 언어를 실천해 갈등을 치유하고 평화를 이루는 활동이다. 세미나 역시 캠페인 일환으로 열렸다. 캠페인 홈페이지(heavenlymotherslove.org)에 따르면 2024년 11월부터 지금까지 131개국에서 240만여명이 1000만회 이상 ‘어머니 사랑의 언어’를 실천했다.

‘어머니 사랑의 언어’는 삶에 어떤 변화를 주었을까. 오해를 풀고 관계를 회복한 캠페인 참가자들의 후기 영상이 청중의 주목을 받았다. 이어 발표자들이 감사·포용·양보 등 선한 가치가 담긴 9가지 언어의 긍정적 영향을 과학적·심리학적 근거와 사회 실험 등을 통해 다각도로 설명하자 청중의 집중도는 한층 높아졌다. 여기에 상황별 소통법을 실습하는 순서가 더해져 웃음꽃이 만발했다. “사회를 더 따뜻하고 포용적인 공동체로 만들겠다”는 평화선언문 낭독에 이어 캠페인송을 함께 부른 후 세미나는 마무리됐다.

행사 전부터 참여 열기가 뜨거웠던 부대행사장은 행사 후에도 인기를 끌었다. 참석자들은 포토존에서 가족, 친구, 동료, 이웃이 함께 사진을 찍으며 추억을 남기고, 캘리그래피존에서 원하는 문구에 감성을 더한 손글씨 작품을 기념으로 간직했다. ‘어머니 사랑의 언어’ 관련 패널전시를 관람하며 세미나의 메시지도 마음에 새겼다.

참석자들은 ‘어머니 사랑의 언어’가 ‘행복한 소통의 기술’이라는 점에 동감했다. 원기복 광운대 교수는 “유익한 콘텐츠로 유익한 시간을 보냈다. 고맙게 생각한다”며 “좋은 세상을 만드는 데 기여하는 활동”이라고 세미나를 호평했다. 스피치 전문가 이재선 씨는 “상대 마음을 읽는 것이 중요함을 다시 한번 느낀 시간이었다”며 세미나가 변화의 힘을 지녔다고 강조했다.

광고회사에 근무하는 정성곤(27) 씨는 “세미나에 참여하면서 제 언어 습관을 돌아봤다”’며 “가족과 친구에게 더 따뜻한 말로 사랑을 표현해야겠다”고 소감을 밝혔다. 상황별 소통 실습이 쑥스러우면서도 재미있었다는 건설업 종사자 서갑종(59) 씨는 “아내와 더 가까워져 따뜻해진 느낌이었다”고 활짝 웃었다. 안성욱(52) 씨는 “앞으로 가족과 대화를 더 많이 하고 배려하는 화목한 가정 문화를 만들고 싶다”며 “말이 아름다워지면 생각도 아름다워지고 그러다 보면 평화로운 세상이 올 것이라 생각한다”고 말했다.

하나님의 교회가 그동안 펼쳐온 가족 사랑 전시회, 오케스트라 연주회, 힐링세미나 등 다채로운 문화나눔은 공동체 소통과 화합에 힘을 보탰다. 이웃돕기, 재난구호, 환경보호, 헌혈 등 폭넓은 봉사활동을 통해서 이웃을 따뜻하게 보듬었다.

하나님의 교회는 국내를 비롯해 175개국 7800여 지역에 설립된 글로벌 교회다. 400만 신자가 성경을 근간으로 아버지 하나님과 어머니 하나님을 신앙한다. ‘이웃을 네 몸과 같이 사랑하라’는 그리스도의 가르침에 따라 실천한 사회공헌활동이 4만5000회를 넘었다. 공로를 인정받아 대한민국 3대 정부 대통령상, 미국 4대 정부 대통령 자원봉사상, 영국 여왕 자원봉사상, 브라질 입법공로훈장, 페루 국회 훈장·국회 최고 환경상 등 5400여회 상을 받았다. 하나님의 교회 사람들의 따뜻한 행보는 2026년에도 국내외에서 활기차게 이어지고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

