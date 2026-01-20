조재룡, 위드제이이엔티와 전속계약…“앞으로의 활약 기대”

배우 조재룡. 위드제이이엔티 제공

배우 조재룡이 위드제이이엔티와 손을 잡으며 새로운 출발을 알렸다.

20일 위드제이이엔티는 “조재룡 배우와 전속계약을 체결했다”며 “무대와 매체를 넘나들며 탄탄한 연기력을 쌓아온 배우로, 앞으로 다양한 분야에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정”이라고 밝혔다.

조재룡 역시 “위드제이이엔티와 함께하게 되어 기쁘다”며 “앞으로 좋은 작품과 캐릭터로 더 자주 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

조재룡은 그간 드라마와 연극 무대를 오가며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여왔다. 특히 현실감 있는 연기와 인물에 대한 깊이 있는 해석으로 시청자들에게 꾸준한 신뢰를 받아왔다.

현재 방영되고 있는 ENA 월화드라마 ‘아이돌아이’에 출연 중이며, 오는 22일부터 연극 ‘팔치킨’으로 무대에 오를 예정이다. 방송과 무대를 동시에 오가는 활동을 통해 대중과의 접점을 넓히고, 배우로서의 깊이를 더욱 확장해 나갈 계획이다.

한편 위드제이이엔티는 체계적인 배우 전문 매니지먼트로, 이서진·김희선·한효주·김석훈 등 톱스타들의 매니저를 맡으며 20년 이상의 탄탄한 경력을 소유한 성용주 대표가 이끄는 기획사다.

소속 아티스트들은 매체와 무대를 넘나들며 다양한 장르에서 활발한 활동을 이어가고 있으며, 위드제이이엔티는 이들의 역량을 극대화하기 위한 전문적인 매니지먼트와 콘텐츠 기획 역량을 함께 갖추고 있다. 나아가 글로벌 시장을 겨냥한 전략적 기획을 통해 경쟁력 있는 종합엔터테인먼트 기업으로 입지를 확장해 나갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

