안영미, 건강 이상설 직접 일축…“나이 들어 얼굴 살이 빠졌을 뿐”

코미디언 안영미가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 해명했다.

19일 방송된 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’에서 DJ를 맡고 있는 안영미는 최근 화제가 된 자신의 외모와 관련해 입장을 밝혔다.

안영미는 최근 SNS에 공개한 영상에서 한층 야윈 모습이 포착되며 건강 이상설이 불거진 것과 관련해 “노화다”라며 웃음을 자아냈다. 이어 그는 “나이가 들면서 얼굴 살이 빠진 거다. 건강에 이상이 있거나 육아 스트레스 전혀 아니다. 오해 안 하셨으면 좋겠다”라고 덧붙였다.

야윈 모습으로 화제가 됐던 영상에 대해서는 “‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’가 너무 맛있어서 인증샷처럼 올린 영상이었는데, 왜 다들 나를 안쓰럽게 바라보는지 모르겠다”며 농담을 건네 웃음을 유발했다. 안영미는 민낯으로 찍은 영상이지만 컨디션이 좋았고, 새 옷을 입어 자신감이 있었던 날이라고 설명했다.

한편, 안영미는 2020년 비연예인과 결혼해 아들을 두고 있으며, 외국계 회사에 재직 중인 남편은 현재 미국에 체류 중이다.

