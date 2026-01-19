“伊 과학·韓 기술 DNA로 시너지”

이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 만나 “과학 강국 이탈리아의 전통적인 강점과 기술 강국인 대한민국의 핵심 DNA가 힘을 모으면 큰 시너지를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대 본관에서 가진 멜로니 총리와의 정상회담에서 “우주항공, 방위산업 등 첨단산업 분야에서 양국 간 협력이 계속 늘고 있다. 양국 간 관계 잠재력에 한계가 없다고 느껴질 정도”라며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 한-이탈리아 정상회담에 앞서 조르자 멜로니 총리와 악수하고 있다. 뉴시스

멜로니 총리는 이 대통령 취임 후 처음으로 방한한 유럽 정상이다. 양국은 반도체 산업을 포함한 전략적 협력을 강화하기로 했다.



이 대통령은 앞서 멜로니 총리와의 첫 대면에서 “이탈리아 총리의 방한은 19년 만인 것으로 알고 있다”며 “한국에 오느라 고생하셨다”고 말했다. 이에 멜로니 총리는 “그라찌에(Grazie)”라고 화답했다.



양 정상은 방명록 작성과 기념 촬영을 마친 뒤 소인수 및 확대 회담을 포함해 약 70분간 회담을 진행했다. 회담에서는 양국 협력 확대 방안과 국제 정세 전반이 폭넓게 논의됐다. 이 대통령은 다음 달 이탈리아에서 열리는 밀라노 동계올림픽과 관련해 한국 선수단과 국민들의 안전에 각별한 관심을 기울여 달라고 요청하기도 했다.



정상회담 직후 한국과 이탈리아는 총 3건의 양해각서(MOU)를 체결했다. 먼저 ‘반도체 산업 협력 MOU’를 통해 인공지능(AI) 등 첨단 분야를 포함한 반도체 산업 전반에서 비즈니스 협력을 확대하기로 했다. 공공·민간 부문을 아우르는 공급망 정보 공유와 네트워크 활성화도 협력 범위에 포함됐다.



행정안전부와 이탈리아 시민보호국은 ‘시민보호 협력 MOU’를 체결하고 재난 대응 및 재난관리 정책 분야에서 교류를 확대하기로 했다. 국가유산청과 이탈리아 문화부는 ‘문화유산 및 경관 보호 MOU’를 통해 문화유산 관리 데이터 공유, 문화재 불법 반·출입 방지 및 반환 절차 협력, 고고학적 발굴과 연구 협력을 강화하기로 합의했다.



양국 정부는 MOU 서명식 이후 정상회담 성과를 공동 발표했다. 공동발표는 생중계로 진행됐다. 이후 두 정상은 공식 오찬을 함께했다.

