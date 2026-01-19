우마무스메 프리티 더비, 밴드 의상 육성 우마무스메 추가

밴드 의상 육성 우마무스메 업데이트 이미지. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈는 인기 게임 ‘우마무스메 프리티 더비’에 밴드 의상을 착용한 신규 육성 우마무스메와 스토리 이벤트를 업데이트했다고 19일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 ‘[Be♪Witched] 시킹 더 펄’과 ‘[록 인☆MewMeow] 마야노 탑건’이 새롭게 추가된다. 두 우마무스메는 밴드 활동을 콘셉트로 한 의상을 선보이며, 스토리 이벤트 ‘슬랩스틱·크래시!’에 등장해 개성 넘치는 매력을 뽐낸다.

오는 30일까지 진행되는 스토리 이벤트 슬랩스틱·크래시!는 멋진 밴드 무대를 동경하는 마야노 탑건이 성굽제 무대에 오르기 위해 밴드를 찾아가면서 벌어지는 이야기를 담고 있다. 이용자들은 육성을 통해 이벤트 포인트와 룰렛 코인을 획득할 수 있으며, 한정 보상으로 ‘SSR [메이크 파워 트리오] 마치카네 후쿠키타루’를 포함한 다양한 아이템을 얻을 수 있다.

이와 함께 신규 서포트 카드 2종 ‘SSR [포효의 아포얀도] 나리타 브라이언’과 ‘SSR [송곳니 세우고, 리프레인] 히시 아마존’을 추가해 보다 전략적인 육성 플레이를 지원한다.

또한 오는 25일부터는 레전드 우마무스메와 경기를 펼치는 ‘레전드 레이스: 국화상’을 진행한다. 해당 레이스에서는 국화상 교토 잔디 3000m 장거리 코스를 배경으로 라이스 샤워와 에어 샤커가 순차적으로 등장하며, 이용자들은 도전 결과에 따라 다양한 보상을 획득할 수 있다.

우마무스메 프리티 더비는 실존하는 경주마의 이름과 영혼을 이어받은 캐릭터를 육성하고 레이스에서 승리하기 위해 경쟁하는 육성 시뮬레이션 게임으로, 독창적인 콘셉트와 몰입도 높은 스토리, 자유도 높은 육성 시스템 등으로 사랑받고 있다.

