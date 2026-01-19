김준희, 쉰 앞둔 몸매가 이 정도? 탄탄 근육 근황 공개

사진 = 김준희 SNS 계정

방송인 김준희가 운동 중이느일상을 공개하며 건강한 라이프스타일을 보여줬다.

김준희는 18일 자신의 SNS에 “어제 우연히 릴스를 보다가 운동으로 다져진 근육을 가진 80대 할머님을 보고 너무 자극이 됐다”는 글과 함께 영상을 게재했다.

그는 “수십 년 운동을 해왔지만, 요즘 갱년기 증상에 의욕이 떨어지고 체력도 약해지는 나를 보면서 나이 탓인가 하는 변명을 하고 있더라. 사실 요즘 일이 너무 바쁘다는 핑계로 운동을 좀 게을리 했었는데, 그러다 보니 근육은 점점 빠져서 체중도 줄고 그냥 말라가는 할머니가 되는 거 같았다”고 털어놨다.

공개된 영상 속 김준희는 붉은색 운동복을 입고 덤벨을 활용한 어깨 운동과 케이블 기구를 이용한 복근 운동에 집중하고 있다. 쉰을 앞둔 나이가 무색할 만큼 탄탄한 근육질 몸매를 자랑하며 어깨, 복근, 엉덩이, 다리 라인을 가꾸는 운동법을 소개해 눈길을 끌었다.

김준희는 “새벽에 눈 뜨면 헬스장으로 갔던 그때의 나를 생각하며 다시 시작해보기로 했다”며 “50대가 되면 살이 찌고 빠지고의 문제가 아니라 근육이 약해져서 각종 뼈 질환이 생길수도 있다. 근육이 없어지면 체력도 고갈되어 만성피로가 생기게 되는 게 가장 큰 문제”라고 강조했다. 이어 “40대까지만 해도 예쁜 몸을 유지하고 싶다는 생각만으로 했는데. 이젠 건강과 예쁜 몸 두 마리 토끼를 다 잡아야 할 때인거 같다”고 덧붙였다.

또 그는 “그 80대 할머니께서는 70대에 운동을 시작하셨다는데, 우린 아직 젊다”며 “50대는 60대가 보기엔 애기이고 40대는 내가 보기에 애기다. 30대는 말할 것도 없다. 같이 시작하지 않겠냐. 여러분이 응원해주신다면 나도 좀 더 힘을 내볼 수 있을 것 같다”고 독려했다. 그러면서 “늦었다고 생각하는 지금이 우리 생에 남은 가장 젊은 날이니까. 우리 같이 의지하면서 운동해 보자. 4050 파이팅”이라는 응원의 메시지를 전했다.

한편, 김준희는 1994년 혼성 그룹 뮤(MUE)로 데뷔했으며, 2006년 온라인 쇼핑몰을 런칭하고 CEO로 활동 중이다. 해당 쇼핑몰을 자본금 4000만원으로 연매출 100억대 기업으로 성장시켜 화제를 모은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]