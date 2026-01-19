비수술로 안 낫는 팔·어깨 통증… 이두 힘줄·팔꿈치 통증, 수술 언제 고려할까

팔이나 어깨를 쓰다 보면 자연스럽게 생기는 통증을 ‘나이 탓’이나 ‘일시적인 염증’으로 넘기는 경우가 많다. 하지만 일정 기간이 지나도 통증이 반복되거나, 일상 동작에 제한이 생긴다면 단순 통증이 아닌 힘줄 손상이나 만성 퇴행성 변화를 의심해볼 필요가 있다. 대표적인 예가 이두 힘줄 병변과 내측·외측상과염(팔꿈치 통증)이다.

◆이두 힘줄 통증, 단순 염증 아니다?

이두 통증이라고 하면 흔히 팔 앞쪽 근육을 떠올리지만, 임상적으로 문제를 일으키는 부위는 대부분 어깨 관절 안쪽을 지나는 상완이두근 장두 힘줄이다. 이 힘줄은 어깨 관절 내부를 통과하며 회전근개, 관절순과 밀접하게 연결돼 있어, 반복적인 사용이나 노화 과정에서 손상되기 쉽다.

초기에는 이두건염처럼 통증만 나타나지만 시간이 지나면 힘줄이 너덜해지는 퇴행성 변화 및 부분 파열, 어깨 회전 시 힘줄이 튀는 불안정성, 회전근개 파열이나 관절순(SLAP) 병변과의 동반 손상으로 이어질 수 있다.

이 단계에서는 단순히 염증을 가라앉히는 치료만으로는 증상 호전이 쉽지 않다는 게 김경훈 원장의 설명이다.

◆통증이 반복되면 ‘수술적 판단’ 필요

이두 힘줄 병변의 1차 치료는 비수술적 접근이다. 통증을 유발하는 동작을 줄이고, 약물치료와 물리치료, 어깨 안정화 운동을 병행한다. 하지만 이런 치료에도 증상이 반복되거나 만성화되면 수술적 치료를 고려하게 된다.

이때 수술의 목적은 단순히 통증 부위를 봉합하는 것이 아니라, 통증의 원인이 되는 힘줄을 어떻게 처리할 것인가에 있다.

대표적인 방법은 관절 내시경을 이용한 치료다. 최소 절개로 관절 안을 직접 확인하면서 손상된 조직과 염증을 정리하고, 동반된 회전근개나 관절순 병변이 있으면 함께 치료한다.

수원S서울병원 김경훈 정형외과 원장은 “이두 힘줄 자체가 통증의 핵심 원인일 경우에는 힘줄을 절단해 통증원을 제거하는 방법이나 힘줄을 분리한 뒤 다른 위치에 고정하는 방식이 사용된다. 힘줄이 심하게 손상돼 기능 회복이 필요한 경우에는 힘줄 봉합술이 적용된다”고 말했다.

◆팔꿈치 바깥은 외측상과염, 안쪽은 내측상과염

팔꿈치 통증의 대표적인 원인은 상과염이다. 흔히 테니스엘보, 골프엘보로 불리지만, 핵심은 팔꿈치 뼈 돌출 부위에 붙는 힘줄이 반복 사용으로 손상된 상태다.

외측상과염(테니스엘보)은 팔꿈치 바깥쪽 통증이 특징이다. 손목이나 손가락을 펴는 동작을 반복할 때 통증이 심해지고, 물건을 쥘 때 힘이 빠지는 느낌이 동반된다.

내측상과염(골프엘보)은 팔꿈치 안쪽에서 통증이 시작돼 전완 안쪽으로 퍼지기도 한다. 손목을 굽히거나 비트는 동작에서 통증이 두드러진다.

김경훈 원장에 따르면 두 질환 모두 급성 염증이라기보다 힘줄이 점차 약해지는 퇴행성 손상의 성격이 강해, 시간이 지날수록 회복이 더뎌질 수 있다.

그는 ”상과염의 치료도 기본은 비수술이다. 통증을 유발하는 작업을 줄이고, 냉찜질과 약물치료, 스트랩 착용으로 힘줄 부담을 분산한다. 하지만 가장 중요한 치료는 운동치료”라고 조언했다.

손상된 힘줄이 다시 반복 사용을 견딜 수 있도록 스트레칭과 단계적인 근력 강화하고 특히 힘줄의 내구성을 회복하는 훈련이 병행돼야 한다.

통증 조절을 위한 주사나 체외충격파 치료가 사용되기도 하지만, 이는 어디까지나 운동치료로 이어지기 위한 보조 수단이다.

수개월 이상 비수술 치료에도 통증이 지속되고, 일상 기능에 지장이 크거나 힘줄의 구조적 손상이 확인되면 관절 내시경을 통한 손상 조직 제거 등 수술적 치료를 고려한다. 다만 상과염에서 수술까지 가는 경우는 전체 환자 중 일부에 불과하다.

김경훈 원장은 “통증이 오래 간다면 단순 염증으로 단정하지 말아야 한다”며 “어깨나 팔꿈치 통증이 반복되고, 점점 사용하는 범위가 줄어들거나 밤에 통증으로 잠을 깨는 경우라면 단순한 근육통이나 일시적 염증으로 넘기기 어렵다”고 말했다.

이어 “통증이 보내는 신호를 가볍게 넘기기보다, 정확한 진단과 단계별 치료 전략을 세우는 것이 가장 빠른 치유 방법”이라고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

