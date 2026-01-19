제노스 브라이트, 홍대 뷰티플레이 팝업스토어 성료…PDRN 기반 스킨케어 체험 제공

의료기기 전문기업 제노스의 스킨케어 브랜드 브라이트(Bright)가 지난 1월 12일부터 17일까지 서울 홍대에 위치한 K-뷰티 체험관 뷰티플레이에서 팝업스토어를 성공적으로 마무리했다.

뷰티플레이는 보건복지부가 지원하고 대한화장품산업연구원이 운영하는 오픈형 K-뷰티 체험·홍보 공간이다. 국내 뷰티 브랜드가 내·외국인 방문객을 대상으로 제품을 직접 선보이고 체험할 수 있는 플랫폼이다.

브라이트는 이번 팝업스토어에서 PDRN(Sodium DNA)을 핵심 성분으로 한 스킨케어 라인업을 중심으로, 브랜드의 기술적 배경과 제품 특성을 직접 경험할 수 있는 체험형 전시를 진행했다. 현장에는 에멀전, 앰플, 세럼, 에센스, 스킨패드, 스칼프 토닉 등 브라이트 전 제품이 전시됐다. 방문객들은 제품 테스트와 함께 각 제품의 사용 목적과 특징을 확인할 수 있었다.

특히 지난 16일과 17일 이틀간은 팝업스토어 방문객을 대상으로 한 특별 이벤트가 운영됐다. 브랜드 공식 SNS 팔로우를 통해 참여 가능한 룰렛 이벤트와 제품 체험·구매 고객 대상 증정 이벤트가 함께 진행되며 현장 참여도를 높였다. 외국인 방문 비중이 높은 뷰티플레이 특성상, PDRN 성분과 사용 목적이 명확한 제품 구성에 대한 관심이 이어졌다는 설명이다.

브라이트 관계자는 “이번 팝업스토어는 단기 판매보다는 브랜드의 성분 중심 철학과 제품 설계를 직접 전달하는 데 초점을 둔 자리였다”며 “앞으로도 오프라인 체험을 통해 브라이트만의 차별화된 스킨케어 포지션을 점진적으로 확장해 나갈 계획”이라고 전했다.

한편, 브라이트는 오는 2월 28일까지 동일 공간 내 전시존을 통해 제품 전시를 이어가며 방문객 대상 브랜드 노출을 지속한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

