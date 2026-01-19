‘개인 통산 3번째’ 하나은행 진안, 여자농구 MVP… MIP 하나은행 박소희

사진=WKBL 제공

하나은행이 3라운드 최우수선수(MVP)와 기량발전상(MIP)를 모두 휩쓸었다. 주인공은 진안과 박소희다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 BNK금융 2025~2026시즌 여자프로농구 flex 3라운드 MVP 기자단 투표 결과 진안이 77표 중 30표를 획득, 18표를 얻은 김소니아(부산 BNK)를 제치고 수상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

진안은 2021~2022시즌 6라운드, 2022~2023시즌 6라운드에 이어 개인 통산 3번째 라운드 MVP를 수상했다. 이번 시즌에는 처음이다. 3라운드 5경기에서 평균 30분19초를 소화하며 평균 16득점 9.4리바운드 3어시스트를 작성했다. 3라운드 평균 득점, 리바운드에서 모두 팀 내 1위를 차지했다. MVP에 선정된 진안은 상금 200만원을 받는다.

사진=WKBL 제공

하나은행이 리그를 흔든다. 3라운드서 5전 전승을 거두며 선두 질주를 이어간다. MIP도 하나은행 박소희가 차지했다. WKBL 심판부, 경기부 투표로 뽑는 3라운드 MIP로 선정됐다. 총 36표 중 32표를 얻어 3표를 받은 이민지(아산 우리은행)를 무려 29표 차로 따돌렸다. 첫 라운드 MIP다. 3라운드 5경기에서 평균 31분 51초를 뛰어 평균 14.4득점 5.4어시스트 3.2리바운드의 성적을 냈다. 박소희에게는 상금 100만원이 주어진다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

