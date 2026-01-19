[내야외야] 키움, 2026시즌 연간회원 모집

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 2026시즌 연간회원을 모집한다.

연간회원에게는 2026 정규시즌 홈경기 및 포스트시즌 진출 시 우선 예매를 비롯해 야구장 출입 전용 게이트 이용, 홈경기 추첨 행사 우선 참여권, 정규시즌 입장권 2매, 연간회원 전용 상품 및 회원 카드, 오프라인 상품샵 할인 등 다양한 혜택을 제공한다.

2025시즌 연간회원은 먼저 가입할 수 있다. 동일 좌석 재구매를 원하는 회원은 20일(화)부터 25일(일)까지 놀티켓 고객센터(1544-1555)를 통해 신청할 수 있으며, 좌석 변경을 희망하는 회원은 26일(월)부터 29일(목)까지 놀티켓 홈페이지(nol.interpark.com/ticket)에서 변경 가입할 수 있다.

신규 회원은 30일(금) 오후 2시부터 2월 22일(일)까지 놀티켓 홈페이지를 통해 가입 가능하다. 연간회원 모집과 관련한 자세한 내용은 놀티켓 고객센터 또는 놀티켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

