‘K리그1부터 ACL까지’ 포항스틸러스, 멤버십·일반석 시즌 예매권 출시!

사진=포항스틸러스 제공

포항스틸러스가 2026시즌 멤버십과 일반석 시즌 예매권 판매를 시작한다.

포항스틸러스는 19일부터 25일까지 2026시즌 멤버십 회원을 모집한다. 일반 멤버십의 가격은 12만 원이며, 멤버십 회원에게는 입장권 할인 혜택을 비롯해 짐색, 멤버십 전용 사인회 및 멤버십 데이 등 전용 이벤트 참가 기회를 제공한다. 입장권 결제 금액의 5%는 포인트로 적립되며, 누적 포인트 상위 15명에게는 2027시즌 지정석 구매 기회가 주어진다. 이 밖에도 멤버십 회원 전용 카카오톡 채널을 통해 보다 밀착된 소통과 혜택을 누릴 수 있다.

키즈 멤버십은 초등학교 6학년 이하 어린이를 대상으로 하며 가격은 8만 원이다. 판매 기간은 일반 멤버십과 동일하다. 키즈 멤버십 구매 시 청암E석 및 S석 어린이 입장권에 사용 가능한 할인 코드가 제공되며, 키즈 트레이닝 의류 상하의 1세트를 증정한다. 또한 ‘플레이@스틸야드’, 매치볼 딜리버리 이벤트 참가 신청권 등 다양한 체험 혜택이 포함돼 있어 어린이 팬들에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

일반석 시즌 예매권은 1권당 15매로 구성돼 있으며 가격은 13만 원이다. 판매 기간은 19일부터 다음 달 28일까지다. K리그1, 코리아컵, ACL 홈경기에서 사용 가능하며 W/E/N/S석 2층 일반석과 N1~N5 서포팅존 예매가 가능하다.

포항스틸러스의 2026시즌 멤버십과 예매권은 구단 공식 홈페이지를 통해 구매할 수 있으며, 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]