임성근, 음주운전 자백 후 갈비찜 판매…네티즌 갑론을박

홈쇼핑 방송화면 캡처

임성근 셰프가 과거 음주운전 전력을 자백한 후 홈쇼핑 방송에서 갈비찜을 판매하자 네티즌 사이에서 갑론을박이 펼쳐졌다.

임성근은 19일 오전 쇼핑엔티 채널 라이브 방송에 출연해 자신의 이름을 내건 갈비찜 제품을 홍보했다. 20분가량 진행된 방송에서 임성근은 미소로 조리 방식 등을 소개했다.

홈쇼핑 방송은 임성근이 전날 과거에 저지른 음주운전 사실을 직접 밝힌 지 하루 만이라는 점에서 특히 관심을 받았다.

임성근은 유튜브 채널을 통해 “술을 좋아하다 보니 실수를 했다”며 10년에 걸쳐 세 차례 음주운전 적발 전력이 있었음을 자백했다. 동시에 자필 사과문도 공개했다. 그는 “과거의 잘못을 숨긴 채 활동하는 것은 기만이라고 생각했다”며 과거 전력을 고백한 이유를 설명했다.

이러한 상황에서 임성근이 곧바로 홈쇼핑 방송에 등장해 자신의 제품을 판매하자 일부 네티즌은 인상을 지푸렸다. 온라인 커뮤니티에는 “사과 이후 방송 활동이 맞나”, “자숙 없이 상업 활동을 이어가는 것이냐”며 비판이 제기됐다. 반면 일각에선 “법적 처벌을 이미 받은 사안”이라는 점을 언급하며 과도한 비난을 경계했다.

한편 임성근은 최근 넷플릭스 시리즈 흑백요리사 시즌2에 출연했다.

