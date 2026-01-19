미드나잇 워커스, 얼리액세스 앞두고 스팀 위시리스트 ‘30만’ 돌파

‘미드나잇 워커스’ 대표 이미지. 위메이드맥스 제공

PvPvE 익스트랙션 신작 ‘미드나잇 워커스(The Midnight Walkers)’의 출시에 대한 관심이 이어지고 있다.

위메이드맥스는 미드나잇 워커스가 스팀 위시리스트 30만을 돌파했다고 19일 밝혔다.

스팀 위시리스트는 정식 출시 이전 이용자들의 관심도와 기대치를 보여주는 대표적인 지표로, 글로벌 시장에서 타이틀의 흥행 가능성을 가늠하는 기준으로 활용된다.

오는 29일 스팀 얼리 액세스를 앞둔 미드나잇 워커스는 글로벌 플레이 테스트를 비롯해 국제 게임쇼 게임스컴, 스팀 넥스트 페스트 등 주요 행사에서 데모 버전을 공개하며 지속적으로 글로벌 이용자들과 소통해왔다. 이 같은 플레이 경험을 바탕으로 유저들의 관심을 꾸준히 끌어올리며, 얼리 액세스 이전에 위시리스트 30만을 넘어서는 성과를 거뒀다.

최근 익스트랙션 장르 신작들이 잇따라 출시하며 장르 전반에 대한 기대감이 높아지는 가운데 미드나잇 워커스 역시 얼리 액세스를 앞두고 글로벌 이용자들의 관심이 빠르게 확대되고 있다. 특히 좀비 아포칼립스 세계관과 수직적 폐쇄 시스템, 글로벌 메신저 디스코드(Discord) 채널을 통한 유저들과의 지속적인 커뮤니케이션 등 차별화된 요소가 플레이어들의 사전 기대감을 끌어올린 주요 요인으로 작용했다.

미드나잇 워커스는 오는 29일 오전 11시 스팀 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 동시 공개된다. 디스코드 커뮤니티를 통해 플레이어들의 다양한 의견을 수렴하고 게임을 지속적으로 고도화한 뒤 연내 정식 출시를 목표로 개발을 이어갈 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

