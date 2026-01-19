국가유산청, ‘태권도’ 유네스코 남북 공동 등재 검토

태권도 시합 모습. 세계태권도연맹 제공

태권도를 남북 공동의 인류무형문화유산으로 등재하기 위한 절차가 추진된다. 공동 등재가 성사될 경우 씨름에 이어 두 번째 남북 공동 인류무형문화유산 사례가 된다.

19일 국가유산청에 따르면 문화유산위원회는 최근 제1차 세계유산분과위원회에서 태권도를 유네스코 인류문화유산 공동 등재 및 확장 등재 신청 대상으로 의결했다. 오는 3월 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회에 등재 신청서를 제출할 계획이다.

국제적으로 공인받은 무예 스포츠인 태권도는 북한이 먼저 등재를 신청한 상태다. 북한은 2024년 3월 조선민주주의인민공화국의 전통 무술 태권도라는 명칭으로 단독 신청했으며, 현재 심사가 진행 중이다.

북한은 지금까지 아리랑(2014), 김치 담그기(2015), 씨름(2018·남북 공동 등재), 평양냉면(2022), 조선 옷차림 풍습:북한의 전통 지식, 기술 및 사회적 관행(2024) 등 5건의 인류무형문화유산을 보유하고 있다.

국가유산청은 북한의 선행 신청과 관계없이 태권도의 남북 공동 등재를 추진한다는 입장이다. 최근 공개한 2026년 주요 업무 계획 자료에서도 태권도를 남북 공동으로 인류무형문화유산에 등재하겠다는 방침을 명시했다. 등재 방식은 신청서 제출 이후 심사 과정에서 결정될 전망이다. 북한이 먼저 대표목록에 등재한 뒤 한국이 확장 등재를 추진하거나 심사 과정에서 공동 등재로 전환될 가능성이 있다. 씨름의 선례가 있는 만큼 태권도 역시 남북이 함께 등재하는 방안이 우선적으로 검토될 것으로 보인다.

북한이 신청한 태권도의 등재 여부는 오는 11월30일부터 12월5일까지 중국 샤먼에서 열리는 제21차 무형유산보호협약 정부간위원회에서 결정된다.

한국은 2001년 종묘제례 및 종묘제례악을 시작으로 2024년 등재된 장 담그기 문화까지 총 23건의 인류무형문화유산을 보유하고 있다. 올해는 한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천이 등재 심사를 앞두고 있으며 인삼문화:자연과 가족(공동체)을 배려하고 감사하는 문화는 2028년 등재 심사를 받는다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

