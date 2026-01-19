‘13kg 감량’ 이영지, 새 프로필 공개…날씬해진 몸매와 성숙한 미모 눈길

사진 = 메인스트림윈터는 공식 SNS 계정

가수 이영지가 새로운 프로필 사진으로 색다른 매력을 선보였다.

19일 이영지의 소속사 메인스트림윈터는 공식 SNS를 통해 이영지의 새 프로필을 공개하며 다양한 콘셉트의 매력을 선보였다.

공개된 사진 속 이영지는 베이지 톤의 깔끔한 셋업 착장으로는 한층 성숙하고 세련된 매력을 발산했다. 상반된 콘셉트를 자연스럽게 소화하며 폭넓은 스타일 소화력을 입증했다.

특히 최근 다이어트로 한층 날씬해진 몸매와 물오른 미모가 눈길을 끌며 감탄을 자아냈다. 깊어진 분위기와 자신감 넘치는 표정은 이영지의 또 다른 변신을 기대하게 만든다.

앞서 이영지는 유튜브 채널 ‘보그 코리아’를 통해 13kg 감량 비결을 공개하며 배달 음식을 끊고, 양배추·토마토·바나나를 갈아 배고플 때마다 마시며 식단 관리를 했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편, 이영지는 2019년 Mnet 서바이벌 프로그램 ‘고등래퍼3’를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 ‘쇼미더머니11’에서 우승하며 실력을 입증했다. 최근에는 뛰어난 센스와 예능감을 바탕으로 예능 프로그램에서도 활약하며 다방면에서 존재감을 드러내고 있다.

