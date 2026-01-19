아이덴티티, 첫 지상파 '정상'…특별한 '활동 2주차' 완성

그룹 아이덴티티(idntt)가 특별한 활동 2주 차를 완성했다.

아이덴티티(idntt)는 지난 15일 오후 방송한 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크'와 MBC '쇼! 음악중심', 그리고 SBS '인기가요'까지 출연하며 거침없는 행보를 선보였다.

이들은 새 앨범 'yesweare'의 타이틀곡 'Pretty Boy Swag'로 자신들의 진가를 드러내며 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 특히 지난해 탄생을 알린 첫 unevermet(유네버멧)의 활동에 이어 새로운 유닛 yesweare(예스위아)가 합류하면서 탄생시킨 특별한 서사로 눈길을 사로잡았다.

아이덴티티의 새로운 발걸음은 곧바로 새로운 역사를 만들었다. '뮤직뱅크'에서 첫 지상파 음악 프로그램 1위에 등극한 것. 데뷔한 지 만 1년도 되지 않은 신인이, 두 번째 앨범 만에 거둔 쾌거였다.

'뮤직뱅크'의 기세에 힘입어 남은 음악 프로그램에서도 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선사한 아이덴티티는 그 어느 때보다 행복으로 가득한 주말을 완성했다.

이와 함께 곧 다가올 24인 완전체 등장에 대한 소식 역시 팬들의 설렘을 증폭시켰다. 모드하우스에 따르면 EL CAPITXN이 완전체 앨범의 프로듀싱을 맡아 아이덴티티(idntt)만의 서사와 감각을 완성할 예정이다.

특히 EL CAPITXN은 아이덴티티(idntt) 'unevermet'의 트리플 타이틀 트랙 중 'BOYtude'는 물론 'yesweare'의 타이틀곡 'Pretty Boy Swag'를 만든 장본인인 만큼, 이들의 새로운 호흡에도 벌써부터 기대감이 달아오르고 있다.

아이덴티티의 기세는 식지 않는다. 'yesweare' 활동 3주차에는 더욱 특별한 무대를 준비, 자신들을 향해 보내준 팬들의 사랑에 보답하겠단 각오다.

한편 아이덴티티(idntt)는 모드하우스에서 선보이는 새로운 보이그룹으로, unevermet을 시작으로 yesweare를 거쳐 24명의 완전체 itsnotover까지, 그 세계를 점진적으로 넓혀가며 팬들을 맞이한다.

아이덴티티(idntt)의 'yesweare'는 43만1377장의 초동 판매량을 기록하며 '커리어 하이'를 달성했으며, 빌보드 코리아 선정 '1월의 K-POP 루키'에 등극하는 등 범상치 않은 존재감으로 눈길을 끌고 있다.

아이덴티티(idntt) yesweare는 지난 11일 첫 미니 콘서트 'FIRST IMPRESSION'으로 팬들과 벅찬 시간을 탄생시켰으며, 오는 2월 11일엔 일본 도쿄에서 첫 팬 미팅 'FIRST ACTION'을 개최하고 본격적인 글로벌 발걸음에 시동을 걸 예정이다.

