롯데렌탈, 법인고객 운용 효율 극대화 신규 상품 출시

롯데렌탈(대표이사 최진환)의 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 법인 고객의 차량 운용 효율을 극대화한 신규 장기렌터카 상품 ‘비즈카420’과 ‘비즈카530’을 출시했다고 밝혔다.

이번 신상품의 핵심은 비용 효율성과 계약 유연성이다. 장기 계약을 통해 월 대여료를 낮추면서도, 중도 반납 시 발생하는 위약금 부담을 없애 법인 고객의 선택권을 대폭 강화했다.

두 상품 모두 자유반납형 구조로 기업의 차량 교체 주기와 예산 계획에 맞춰 선택할 수 있다. 비즈카420은 4년 계약을 맺어 대여료를 산정하지만, 2년만 이용하면 이후 언제든 위약금 없이 반납할 수 있다. 최신 트렌드에 민감해 차량 교체 주기가 빠른 법인에 적합하다. 비즈카530은 5년 계약 기준으로 대여료를 산정해 월 비용이 더 저렴하다. 3년 의무 사용 기간 이후에는 자유롭게 반납할 수 있어, 고정 비용 절감이 최우선인 기업에 유리하다.

롯데렌터카 비즈카는 단순 차량 대여를 넘어 차량 관리 전반을 책임지는 솔루션을 제공한다. ▲안심 정비 서비스 ▲비용 처리 및 절세 ▲법인 전용 멤버십 혜택을 모두 받을 수 있다.

우선, 사고 정비와 검사 정비, 긴급 출동 서비스가 기본 제공된다. 엔진오일 교체 시 차량 점검과 소모품 교체까지 지원해 비즈카를 사용하면 별도의 차량 관리 인력이 필요 없다. 또 정비 대차 서비스를 이용할 수 있어 차량 정비로 인한 업무 공백을 최소화할 수 있다. 롯데렌터카 비즈카 이용 시 비용 처리 및 절세 효과도 있다. 대여료와 유류비는 법인 비용으로 처리가 되며, 차량 조건에 따라 부가세 환급 혜택도 받을 수 있다. 전용 멤버십 혜택도 마련돼 있다. 롯데렌터카 단기 무료 이용권과 세차클링 방문 세차 할인 혜택을 비롯해, 롯데리조트 객실과 롯데스카이힐CC 골프장 이용료 할인 등 비즈니스와 레저를 아우르는 제휴 혜택을 제공한다. 더 자세한 내용은 롯데렌터카 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

롯데렌탈 관계자는 “기업 인사 시즌을 맞아 법인 차량 운용에 대한 기업 고객의 부담을 줄이고자 비즈카 전용 상품을 선보였다”라며 “합리적인 비용 구조와 유연한 계약 조건을 통해 법인 고객의 다양한 차량 운용 수요를 맞출 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

한편, 비즈카의 핵심 키워드는 ▲Care(다양한 정비 서비스) ▲Saving(비용과 시간 절감) ▲Customizing(고객 맞춤 차량)이다. 고객이 있는 곳으로 전문 정비사가 찾아가는 방문 정비 서비스가 기본 장착되고, 법인 차량 운영을 효율적으로 개선하는 비즈니스 차량관리 전문 솔루션 ‘커넥트프로’가 제공된다. 전문 매니저의 개별 상담을 통해 법인의 여건 및 차량 사용 용도를 종합적으로 고려한 맞춤 차량 추천도 지원한다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

