용인FC, 스포츠 보충제 브랜드 아미노코치와 공식 후원 협약

용인시시민프로축구단(이하 용인FC)가 스포츠 보충제 전문 브랜드 아미노코치(Amino Coach, 운영사 뉴트리파더)와 공식 후원 협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 아미노코치는 2026시즌 동안 용인FC 프로 선수단에 스포츠 보충제를 지원한다. 구단은 이번 후원을 통해 시즌 운영 과정에서 선수들의 체력 관리와 컨디션 유지에 실질적인 도움을 받을 것으로 기대하고 있으며, 장기 레이스가 이어지는 프로 무대에서 선수단 관리 측면의 부담을 일부 덜 수 있을 것으로 보고 있다.

최희학 용인FC 대표이사는 “선수단의 퍼포먼스와 회복을 체계적으로 지원할 수 있는 파트너와 함께하게 돼 뜻깊다”며 “2026시즌을 대비해 경기력과 구단 운영 전반에서 경쟁력을 높여가겠다”고 밝혔다.

아미노코치의 이산인군 대표(공동대표: 윤청구, 권혁진) 역시 “프로 구단과의 공식 후원을 통해 현장에서 검증된 제품의 가치를 알리고, 선수단에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “용인FC의 도전과 성장에 함께하겠다”고 전했다.

용인FC는 2026시즌 K리그2 참가를 앞두고 선수단 구성과 함께 스폰서십 및 마케팅 영역에서도 단계적인 기반 구축을 이어가고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

