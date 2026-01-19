한국마사회, 승마교육 보급 적극… 말산업 전문교원 직무연수 초급 참가자 모집

한국마사회가 승마교육 보급을 위해 적극적으로 나선다.

한국마사회는 오는 2월 진행 예정인 말산업 전문교원 직무연수의 참가자를 오는 23일까지 모집한다. 자세한 내용은 한국마사회 말산업정보포털 ‘호스피아’에서 확인 가능하다.

이번 연수 프로그램은 말산업에 대한 이해도 제고 및 안전한 승마체육 수업을 위해 승마 실습 중심으로 운영될 예정이며, 과천 소재 서울경마공원에서 오는 2월2일부터 6일까지 5일간 초급과정이 진행된다. 참가비는 무료이며 경기도 교육청 승인을 통해 학점이수도 가능하다.

한국마사회는 2025년도 하반기 경기도 교육청 특수분야 연수기관으로 지정돼, 학교체육승마를 운영하는 초·중·고 교원 등을 대상으로 안전하고 체계적인 승마교육 보급을 위한 직무연수를 진행하고 있다. 기존에는 연수 대상이 말산업 양성기관 및 농축산 특성화고 교원으로 제한했으나, 지난해부터 학교체육승마 운영학교 교원들로 대상을 확대해 미래 승마인구 육성 및 생활체육 저변 확대에 기여한다는 방침이다.

정기환 한국마사회장은 “말산업 전문교원을 양성해 승마를 통한 학생들의 신체적·정서적 발달을 체계적으로 지원할 예정”이라며 “유소년기부터 익숙한 학교 환경 안에서 승마를 접할 수 있도록 해 성인이 되어서도 승마를 즐길 수 있는 대중화의 발판이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]