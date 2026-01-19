[BS이슈] 임성근 ‘음주운전 3번’ 고백→흑요2 팬덤 “자숙하라”

임성근 셰프가 과거 3번의 음주운전 사실을 자백하자 넷플릭스 시리즈 흑백요리사 시즌2 팬덤이 발끈했다.

흑백요리사2 갤러리는 19일 ‘임성근 셰프의 반복 음주운전 고백에 대한 엄정한 책임 이행을 촉구한다’는 제목의 성명문을 발표했다.

앞서 임성근 셰프는 전날 유튜브 영상을 통해 과거 음주운전을 자백했다. 그는 “술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다. 평소 난 술을 마시면 차에서 잔다. 차에서 자다가 경찰에 걸려 상황 설명을 했는데, ‘왜 시동을 걸고 있냐’고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라. 그때 한 번 있었는데, 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근 적발된 건 5~6년 전”이라고 밝혔다.

자필 사과문도 추가로 공개했다. 그는 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 내 잘못이며 실수다. 당시 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년간 자숙하며 내 자신을 돌아보는 시간을 가졌다”며 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 나를 믿어주는 여러분에게 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다. 더 늦기 전에 내 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단, 오늘 이 글을 올리게 됐다”고 사과했다.

하지만 프로그램 팬덤은 사과의 진정성과는 별개로, 반복된 음주운전 사실의 중대성을 문제 삼으며 강하게 반발했다.

흑요2 갤러리는 이날 입장문을 통해 “음주운전은 단순한 실수가 아니라 타인의 생명ㆍ신체ㆍ재산을 위협하는 중대한 불법 행위”라며 “특히 2018년 전후 이른바 ‘윤창호법’ 입법 논의 및 관련 법 개정을 거치며 음주운전에 대한 처벌과 경각심은 한층 강화되어 왔다. 그럼에도 반복된 음주운전 전력이 사실이라면, 대중이 이를 가볍게 받아들이기 어려운 것은 당연하다”고 지적했다. 이어 “대중적 영향력이 큰 인물인 만큼 세 차례에 이르는 음주운전은 ‘사과했으니 넘어가자’는 식의 접근을 하면 사회적 상식과 안전 기준에 부합할 것”이라고 짚었다.

그러면서 임성근 셰프에게 자숙할 것을 요청했다. 흑요2 갤러리는 “예정된 방송·행사·광고 등 대외 활동에 관해 즉각 자진 하차 및 자숙 의사를 밝히고, 단순 사과를 넘어 재발 방지 조치를 구체적으로 제시해야 한다. 음주 후 운전 차단을 위한 상시 대리운전·대중교통 이용 원칙, 음주 관련 콘텐츠 운영 기준, 생활 루틴 공개 등 검증 가능한 수준의 이행 계획을 세워야 한다”며 “‘큰 실수’ 등의 표현으로 정서적 호소에 의존하기보다 사회적 안전 기준에 부합하는 방식으로 책임을 이행해야 한다”고 말했다.

방송사, 제작진을 향해서도 엄격한 대응을 요구했다. 흑요2 갤러리는 “출연 여부는 제작진의 재량 영역일 수 있으나 대중이 이를 수용하기에는 분명한 한계가 존재한다. 공영성과 영향력이 큰 방송일수록 반복 음주운전 전력 고백 사안에 대해 출연 강행이 아닌 방영 연기·편집·하차 등 책임 있는 조치를 검토해야 한다”고 말했다. “또한 향후 유사 사안을 방지하기 위해 출연자 검증 및 리스크 관리 기준을 공개적으로 정비해야 한다”고도 덧붙였다.

플랫폼과 광고주에게는 “음주운전 전력이 확인된 인물의 콘텐츠·광고 집행은 사회적 책임과 직결된다. 플랫폼과 광고주는 ‘브랜드 세이프티 원칙’에 따라 협업·집행 여부를 재점검하고, 사회적 안전을 침해하는 방식의 노출을 중단해야 한다”고 강조했다.

마지막으로 흑요2 갤러리는 “반복 음주운전 고백이 던지는 사회적 함의는 명확하다. 생명과 안전의 문제 앞에서 ‘유명인이니까’ 또는 ‘사과했으니까’라는 이유로 기준이 완화되어서는 안 된다”며 “임성근 셰프와 관계 기관은 지금이라도 책임 있는 조치를 통해 사회적 신뢰 회복의 최소 조건을 충족할 것을 강력히 촉구한다”고 말했다.

