홍진영, 파타야서 수영복 자태 공개… 글래머 몸매 눈길

사진 = 홍진영 SNS 계정

가수 홍진영이 태국에서의 여유로운 일상을 공개하며 근황을 전했다.

홍진영은 18일 자신의 SNS에 “달밤에 다같이 수영복 입고 물놀이는 하지 않았…”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 홍진영 SNS 계정

사진 = 홍진영 SNS 계정

공개된 사진 속 홍진영은 태국 파타야의 한 수영장을 배경으로 수영복을 입고 포즈를 취하고 있다. 몸매를 강조한 수영복 차림으로 글래머러스한 매력을 뽐내 시선을 사로잡았다.

앞서 홍진영은 지난 10월 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘돌싱포맨’에 출연해 행사 의상으로 인해 불거졌던 임신 의혹에 대해 직접 해명한 바 있다.

그는 “댓글 보면 상처받는다. ‘3개월이다, 6개월이다, 곧 낳는다’ 댓글에 ‘배꼽이 왜 이렇게 크냐’고. 저 그렇지 않다”라며 “저 때 밥을 많이 먹긴 했다”라고 억울함을 토로했다. 이어 “그 치마를 찢을 거다. 비키니 입고 가위로 찢을 것”이라며 유쾌하게 받아넘겼다.

한편, 홍진영은 ‘사랑의 배터리’, ‘엄지 척’, ‘잘가라’등 다수의 히트곡으로 대중의 사랑을 받아왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]