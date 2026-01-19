‘쇼미12 은휘 그룹’ TNX, 22일 ‘콜 미 백’ 컴백

그룹 TNX(티엔엑스)의 컴백이 임박했다.

TNX(최태훈, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)는 19일 0시 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글 ‘CALL ME BACK(콜 미 백)’의 D-3 포스터를 공개했다. 공개된 포스터 속에는 TNX 멤버들이 한데 모여 5인 5색 비주얼을 자랑하는가 하면, 완벽한 팀 케미까지 뽐내며 글로벌 팬심을 자극하고 있다.

22일 컴백을 앞둔 TNX는 의상 체인지부터 포스트잇을 활용한 커밍순 숏폼 등 신곡의 무드를 엿볼 수 있는 다채로운 콘텐츠들은 ‘CALL ME BACK’을 향한 기대치를 배가시키며 컴백 분위기를 뜨겁게 예열하고 있다.

‘CALL ME BACK’은 전작 타이틀 ‘아 진짜 (For Real?)’에 이어 멤버 은휘가 작사 및 작곡에 참여한 곡이다. 좋아하는 마음을 이미 알면서도, 확신보다 먼저 다가온 망설임 속 미완의 감정을 트랙 위에 풀어냈다.

은휘는 지난 15일 첫 방송된 Mnet ‘쇼미더머니 12’에 참가자로 출연, 무반주 랩 미션에서 남다른 존재감을 보여주기도 했다. 합격 목걸이를 받으며 1차 관문을 통과한 만큼, 이번 컴백과 함께 계속될 활약을 향해 이목이 쏠린다.

지난해 발매했던 미니 4집 ‘For Real?(포 리얼?)’을 통해 ‘TNX표 러브송’으로 확고한 정체성을 자랑했던 TNX. 이들은 ‘CALL ME BACK’으로 자연스럽게 연결되는 서사를 보여주며 한층 성숙해진 음악을 선보일 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

