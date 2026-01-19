블랙핑크 X 레이저 컬렉션 공개…K팝과 게이밍의 특별한 만남

글로벌 K-팝 아이콘 블랙핑크가 세계적인 게이밍 라이프스타일 브랜드 레이저(Razer)와 협업해 완성한 ‘BLACKPINK X Razer 컬렉션’을 전격 공개했다.

YG플러스(YG PLUS)는 19일 블랙핑크의 대담한 태도와 트렌드를 선도하는 스타일에서 영감을 받은 ‘BLACKPINK X Razer 컬렉션’을 출시한다고 밝혔다.

‘BLACKPINK X Razer 컬렉션’은 블랙핑크의 월드투어 <DEADLINE>에서 영감을 얻어 제작됐다. 게이밍 키보드와 의자, 마우스, 마우스패드 등 총 4종이 출시되며 블랙핑크 특유의 비주얼 아이덴티티와 레이저의 기술력을 결합해 새로운 경험을 선사한다. 게이머와 블링크(BLINK) 모두가 즐길 수 있도록 퍼포먼스와 스타일을 동시에 갖춘 것이 강점이다.

BLACKPINK X Razer 컬렉션은 1월 21일 홍콩에서 열리는 블랙핑크 월드 투어 <DEADLINE> 팝업 스토어에서 최초 공개될 예정이다. 팝업스토어에서는 전체 라인업 전시, 체험 공간, 포토존 등 다양한 팬 참여형 콘텐츠가 마련되어 뜨거운 반응을 얻을 것으로 예상된다. 글로벌 발매는 2026년 2분기 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

