체리필터, 콘서트 앞두고 ‘국민 밴드’다운 퍼포먼스 (’10CM의 쓰담쓰담’)

밴드 체리필터가 KBS2 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’ 출연해 압도적 무대를 선보였다.

밴드 체리필터는 지난 16일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'의 '인디 30주년 대기획-인생 음악'에 출연해 압도적인 존재감을 드러냈다. 이날 무대의 포문을 연 국민 응원곡 ‘오리 날다’에서 보컬 조유진은 파워풀한 보컬과 폭발적인 퍼포먼스를 선보이며 객석과 시청자들의 강렬한 호응을 이끌어냈다.

체리필터는 결성 30년 차를 맞이한 소회를 전하며 밴드의 깊은 역사를 돌아봤다. 유치원 동기로 처음 만난 베이스 연윤근과 기타 정우진의 과거부터 PC 통신 시절 오디션을 통해 보컬 조유진을 영입했던 운명적인 비화를 소개했고 지금과는 사뭇 다른 체리필터의 데뷔 시절 풋풋한 모습 등 멤버들 간의 끈끈한 서사와 30년 동안의 추억을 풀어내며 재미와 감동을 동시에 선사했다.

이어 10CM와 함께한 1집 타이틀곡 ‘Five’의 특별 협연 무대와 전 국민의 떼창을 자아낸 히트곡 ‘낭만 고양이’ 무대까지 연이어 선보이며 '국민 밴드'다운 저력을 가감 없이 과시했으며 시청자들에게 따뜻한 위로를 건네 준 ‘Happy Day’를 마지막으로 변치 않는 에너지를 증명한 무대였다.

체리필터는 오는 2월 1일 일요일 오후 5시 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트 ‘Cherry New Year’를 개최하며 방송에서 다 보여주지 못한 체리필터만의 음악적 깊이와 현장감을 체감할 수 있는 소중한 무대를 선사할 예정이다.

