엔시티 위시, 도쿄서 日 투어 피날레

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 도쿄 국립 요요기 경기장 콘서트도 성공적으로 마쳤다.

지난 17~18일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열린 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)는 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 2만 4000명의 관객을 동원했다.

이로써 NCT WISH는 지난 11월 8~9일 이시카와, 15일 히로시마, 16일 카가와, 21~23일 오사카, 29일 홋카이도, 12월 18~19일 후쿠오카, 21~23일 아이치, 1월 3~4일 효고, 17~18일 도쿄까지, 9개 도시 17회에 걸친 일본 홀&아레나 투어 전 회차 매진을 기록하며 성공적으로 마쳤다.

이번 도쿄 공연에서 NCT WISH는 1월 14일 발표한 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’(위시리스트)의 타이틀곡 ‘Hello Mellow’(헬로 멜로우)와 수록곡 ‘Dreamcatcher’(드림캐처) 무대를 선사, 에너제틱한 퍼포먼스와 청량한 매력으로 관객들에게 희망찬 기운을 불어넣으며 열띤 호응을 얻었다.

또한 ‘poppop (Japanese Ver.)’(팝팝), ‘Songbird (Japanese Ver.)’(송버드), ‘WISH (Japanese Ver.)’, ‘Hands Up’(핸즈 업), ‘We Go!’(위 고!) 등 히트곡 일본어 버전을 비롯한 ‘COLOR’(컬러), ‘Surf’(서프), ‘Melt Inside My Pocket’(멜트 인사이드 마이 포켓), ‘NASA’(나사) 등 NCT WISH의 다채로운 매력을 만끽할 수 있는 세트리스트로 공연을 꽉 채웠다.

한편, NCT WISH는 1월 31일과 2월 1일 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 출연한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

