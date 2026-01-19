“영웅시대는 내 삶의 답”…임영웅, ‘건행’ 외치며 고척콘 피날레

가수 임영웅이 영웅시대와 평생 ‘건행’을 약속했다.

지난 16일부터 18일까지 3일간 고척스카이돔에서 임영웅의 2026 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트가 열렸다.

정규 2집에 수록된 ‘Wonderful Life’로 에너지 넘치는 오프닝 무대를 선보인 임영웅은 영웅시대에게 밝고 힘찬 인사를 건넨 후 재즈버전으로 새롭게 탄생한 ‘이제 나만 믿어요’부터 꾸준히 큰 사랑을 받고 있는 ‘들꽃이 될게요’, ‘비가 와서’ 등으로 무대를 이어갔다.

파워풀한 임영웅의 면모를 볼 수 있는 ‘답장을 보낸지’와 ‘ULSSIGU’로 현장의 열기와 객석의 호응은 뜨거워졌고, 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’과 ‘돌아보지 마세요’ 등으로 한층 더 깊어진 감성을 전하기도 했다.

다양한 장르의 곡과 노래의 맛을 더하는 무대 연출, 장치의 향연 속 임영웅은 ‘영웅 노래자랑’ 코너를 통해 즉석에서 추천받은 곡을 열창, 영웅시대와의 떼창 케미도 잊지 않았고 어떤 곡이든 임영웅만의 색이 더해진 레전드 무대도 선보였다.

팬들의 열띤 앙코르 요청에 재등장한 임영웅은 “내 삶의 나침반이자 답이 되어주셔서 감사하다. 다시 또 공연장에서 만나겠다”고 마지막 인사를 전했다.‘건행’

약 1년 만에 고척스카이돔을 다시 찾은 임영웅의 이번 콘서트는 한층 더 특별했다. 3면 스크린을 통해 객석 어디서든 임영웅의 모습을 볼 수 있었고, 양측에 설치된 세로형 중계 스크린은 객석과의 거리를 좁혔다. 또한 공식 응원봉 좌석 맵핑으로 노래마다 색다른 연출이 계속되며, 함께 만들고 즐기는 행복감도 더했다.

3일 동안 약 5만4000명의 영웅시대와 함께 찬란히 빛날 소중한 추억을 쌓은 임영웅은 부산으로 무대를 옮긴다. 임영웅의 부산 콘서트는 오는 2월 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 개최된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

