이석훈, 결혼 10주년 ‘1000만원’ 기부…저소득 환아 손길

가수 이석훈이 결혼 10주년을 맞아 기부로 따뜻한 선행을 베풀었다. 특히 가족의 이름으로 나눔을 실천해 의미를 더했다.

19일 소속사 C9엔터테인먼트는 "이석훈이 결혼 10주년을 맞아 가족과 함께 건국대학교병원에서 치료를 받고 있는 저소득 환아들의 건강 회복을 위해 1,000만 원을 기부했다"고 밝혔다.

앞서 이석훈은 지난 17일 자신의 SNS 계정을 통해 "지금까지 받은 사랑을 조금이나마 다시 돌려드리고 싶은 마음에 가족 이름으로 저소득 환아들을 위해 작은 기부를 했다"며 "조건 없이 사랑받아 마땅한 아이들이 아픔보다 웃음을, 걱정보다 사랑을 더 많이 품고 건강하게 자라났으면 좋겠다"고 전했다.

이석훈은 꾸준한 선행을 베풀어왔다. 자작곡 수익금 전액을 기부하는가 하면, 코로나19 확산 당시 마스크를 기부했다. 이 밖에도 영유아 육아용품 후원, 취약계층 아동을 위한 재능 기부 등을 이어왔다.

한편 이석훈은 지난해 미니 5집 '새로, 쓰임'을 발매했으며 소극장 콘서트 '쓰임 : 새로, 쓰임'을 개최했다. 현재 뮤지컬 '물랑루즈!'에 출연 중이다.

