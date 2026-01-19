신예 듀오 도드리, 국중박이 ‘PICK’ 했다

신예 여성 듀오 dodree (도드리)가 국립중앙박물관과 특별한 컬래버를 예고했다.

dodree (도드리)는 최근 도드리 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 디지털 싱글 타이틀곡 ‘꿈만 같았다’의 스페셜 콘텐츠인 ‘꾼만 같았다’ 티저 영상을 공개했다.

‘꾼만 같았다’는 특수 장르를 중심으로 활동하는 ‘꾼’들과 협업해 정체성과 사운드를 밀도 있게 기록하는 프로젝트로, 장르의 경계를 허무는 이들의 새로운 도전을 상징적으로 보여 줄 예정이다.

이번 영상은 박물관의 대표적인 공간인 ‘사유의 방’부터 고즈넉한 거울못 정자에 이르기까지, 역사와 현대가 공존하는 안팎의 명소들을 배경으로 dodree (도드리)만의 예술적 아우라를 담아냈다.

여기에 세계적인 아카펠라 그룹 메이트리(MayTree)가 함께 등장해 시선을 사로잡는다. 박물관이 지닌 고풍스러운 미학과 아티스트들의 만남은 그 자체로 압도적인 몰입감을 선사하며, 베일을 벗을 본편 콘텐츠에 대한 궁금증을 자극한다.

영상과 더불어 공개된 티저 이미지들 역시 화제를 모으고 있다. 김경희 작가의 그림체가 돋보이는 2D 항아리부터 화려한 자개 문양이 빛나는 3D 자개장까지, 한국적 미학을 현대적인 감각으로 재해석한 이미지들은 데뷔곡 ‘꿈만 같았다’가 선보일 독보적인 세계관을 예고한다.

JYP엔터테인먼트 자회사 이닛엔터테인먼트의 첫 듀오 도드리 (dodree)는 ‘더 딴따라’를 통해 입증한 나영주와 이송현의 탄탄한 실력을 바탕으로 전 세계 리스너들의 마음을 사로잡을 계획이다. 21일 데뷔 앨범을 발표하며 한국의 고유한 멋과 현대적인 감성을 자유롭게 오가며, K팝 시장에 새로운 바람을 일으킬 것으로 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

