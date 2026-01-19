이런 일이…김하성, 손가락 부상 “회복까지 4~5개월 예상”

사진=AP/뉴시스

내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 예기치 못한 부상을 입었다.

애틀랜타는 18일 구단 홈페이지를 통해 “김하성이 오른손 중지 힘줄 파열로 수술 받았다”고 밝혔다. 빙판길에 넘어져 다친 것으로 알려졌다. 회복 기간은 4~5개월로 예상된다. 이로써 김하성은 5~6월은 돼야 경기에 나올 수 있다.

김하성은 지난해 미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와 애틀랜타서 뛰었다. 48경기서 타율 0.234, 5홈런, 17타점, 6도루 등을 기록했다. 부상으로 많은 경기를 소화하지 못했다. 시즌이 끝난 뒤 자유계약(FA) 시장에 나섰지만, 원소속팀인 애틀랜타와 1년 2000만 달러에 재계약했다.

류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀도 비상이다. 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 출전이 사실상 불발됐다. 얼마 전 송성문(샌디에이고 파드리스)이 옆구리 근육 부상으로 4주 진단을 받은 바 있다. 김하성까지 전력서 이탈, 고민이 커졌다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

