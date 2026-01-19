스포츠월드

◇과장급

 

▲문화예술정책실 문화정책관실 국어정책과장 김은희

▲문화미디어산업실 콘텐츠미디어산업관실 대중문화산업과장 김유미

▲문화미디어산업실 국제문화정책관실 한류지원협력과장 김현목

▲관광정책실 국제관광정책관실 국제관광서비스과장 심민석



