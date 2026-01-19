박군, 떠도는 소문들 해명 “오해와 와전, 아내 한영 치료로 예민”

미운 우리 새끼 방송화면 캡처.

트로트가수 박군이 갖은 소문에 대해 해명했다.

지난 18일 SBS TV '미운 우리 새끼'에서는 박군이 괴산에서 홀로 텐트 생활을 하는 모습이 전파를 탔다.

이날 이상민과 임원희는 "소문이 한 두 개 도는 게 아니다. 사람들은 진짜인 줄 알 것"이라며 잠적설, 세집 살림설 등을 얘기했다.

이에 대해 박군은 "일단 내가 잠적을 했다는 건 오해"라고 말했다. 그는 "리포터 일을 하고 있는데 한 번 촬영에 이틀씩 걸리니까 행사를 못하겠더라. 그래도 리포터 일을 하고 싶어서 행사를 포기하겠다고 한 게 와전됐다"고 설명했다.

이어 임원희가 "일 끝나면 집으로 가야지, 왜 여기로 오느냐. (김)종민이는 지방 스케줄이 있어도 서울 집에 갔다가 간다"고 궁금증을 던지자 박군은 "종민 형은 신혼이지 않느냐. 난 40년 산 것 같다"며 "그만큼 아내가 편하고 좋다. 어제도 아내랑 사진 찍은 게 있다"고 말했다.

스킨십 리스 부부 소문에 대해선 "아내가 난임으로 2년 가까이 병원에 다니고 있다. 치료가 엄청 힘들다. 그거 때문에 예민하기도 하고, 원래도 예민한 성격이라서 자다가 조금만 건드려도 깬다"며 "그래서 그 얘기를 했는데 스킨십 리스로 잘못 알려졌다. 요즘은 집에 가면 항상 포옹한다"고 밝혔다.

아내 한영도 이야기를 보탰다. 그는 전화통화에서 "박군은 내가 내쫓는다고 나갈 사람이 아니다"라며 "우리는 진짜 아무 문제없다. 부부끼리 티격태격 맞춰가는 과정이 있지 않느냐. 그런 것도 없으면 남이라고 생각한다. 남편이 괴산에서 지내는 것도 부부 사이 문제가 아니라 미래 생각이 많기 때문"이라고 이야기했다.

한편 박군은 한영과 2022년 결혼했다.

