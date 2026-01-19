‘하트맨’ 팀 뜬다…권상우·문채원·표지훈, ‘짠한형’ 출격

'하트맨' 문채원, 권상우, 표지훈(왼쪽부터). 뉴시스

영화 하트맨의 권상우, 문채원, 표지훈이 유튜브 ‘짠한형 신동엽’에서 웃음 넘치는 토크를 펼친다.

19일 하트맨 배급사 롯데엔터테인먼트에 따르면 권상우, 문채원, 표지훈 세 배우는 이날 오후 7시 방송되는 짠한형 신동엽에 등장한다.

하트맨은 개봉주 동시기 개봉작 흥행 1위 및 ‘만약에 우리’​와 함께 2026년 첫 한국 영화 흥행 쌍끌이를 하고 있다. 더불어 관객들의 호평을 타고 서서히 입소문이 가열되는 중이다.

이러한 가운데 영화를 이끈 권상우, 문채원, 표지훈이 짠한형 신동엽에서 어떤 영화 비하인드 스토리를 들려줄지 기대가 모인다.

한편 하트맨은 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디다.

‘히트맨’ 시리즈 최원섭 감독과 권상우가 다시 한번 의기투합한 작품으로 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

