도겸X승관, 겨울 감성 적중… ‘블루’ 음원차트 정상

그룹 세븐틴 도겸X승관의 겨울 발라드가 음원차트를 사로잡았다. 강렬한 퍼포먼스 중심의 K-팝 신에서 정통 발라드로 이룬 뜻깊은 성과다.

19일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 도겸X승관의 미니 1집 타이틀곡 ‘블루(Blue)’는 전날 오후 9시 한국 유튜브 ‘인기 급상승 음악’ 1위를 차지했다. 이 곡은 지난 13일 같은 차트에 27위로 진입한 뒤 순위를 꾸준히 높여 15일 2위에 올라섰고 마침내 정상을 밟았다. 수록곡 ‘록스타(Rockstar-DK Solo)’(28위)와 ‘길티 플레저(Guilty Pleasure)’(30위)도 순위권에 이름을 올렸다.

블루의 인기는 최근 도겸, 승관이 출연한 음악방송 무대와 보컬 챌린지 등 가창 콘텐츠가 온라인에서 입소문을 탄 영향으로 풀이된다. 두 사람은 지난 15일 Mnet 엠카운트다운을 시작으로 16일 KBS2 뮤직뱅크와 더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담, 17일 MBC 쇼! 음악중심, 18일 SBS 인기가요에 출연해 무대를 선사했다. 이들은 빼어난 가창력과 호소력 짙은 감성으로 K-팝 팬들의 눈과 귀를 사로잡은 것은 물론, 더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담에서는 매혹적인 분위기의 수록곡 길티 플레저 무대를 최초 공개해 다채로운 매력을 펼쳤다.

다비치, 이무진, 윤하, 라이즈 소희, 거미 등 이른바 ‘노래 고수’들이 참여한 보컬 챌린지도 호응을 얻고 있다. 내로라하는 보컬리스트뿐 아니라 하현상, 10CM, 데이브레이크, 우주소녀 유연정, 솔(SOLE), 죠지(george), 마마무 솔라 등 다양한 장르의 아티스트가 챌린지에 잇달아 자신만의 색깔로 블루를 재해석했다. 도겸, 승관과 화음을 맞출 수 있는 듀엣 챌린지도 빠르게 확산하고 있다. 이에 힘입어 블루는 지난 17일 인스타그램 ‘인기 상승 오디오’ 1위를 찍었다.

도겸, 승관은 오늘 블 에필로그 버전 뮤직비디오를 추가 공개한다. 전날 공개된 티저에는 일본 홋카이도의 설원과 함께 두 멤버의 애틋한 감정 연기가 담겨 본편을 향한 기대를 높였다. 배우 이유미, 노상현이 주연한 시네마 버전 뮤직비디오는 한국 유튜브 ‘주간 인기 뮤직비디오’(1월 9~15일)에 차트인하는 등 꾸준히 사랑받고 있다.

신보를 아날로그 감성으로도 만날 수 있다. 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 ‘소야곡’의 LP(바이닐, Vinyl)가 오는 3월16일 발매될 예정이다. 이 음반은 K-팝 유닛 앨범으로는 이례적으로 발매 당일 52만 장 넘게 판매돼 하프 밀리언셀러를 달성했으며, ‘월드와이드 아이튠즈 앨범’ 차트 정상에도 올랐다.

