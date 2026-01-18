탁구 장우진·조대성, 스타 컨텐더 도하 제패…새해 첫 우승

사진=뉴시스

한국 남자 탁구 장우진(세아)-조대성(화성도시공사) 조가 새해 첫 우승을 마주했다.

장우진-조대성 조는 18일 카타르 도하에서 열린 황유정-웬루이보(중국) 조와의 ‘2026 월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 도하’ 남자 복식 결승에서 게임 스코어 3-2(5-11 11-8 11-6 5-11 11-9) 역전승을 거뒀다.

이로써 장우진-조대성 조는 올해 WTT 시리즈 두 번째 대회 만에 한국 선수로 올해 첫 우승을 달성했다. 두 선수가 WTT 대회 기준으로 우승한 건 지난 2022년 6월 컨텐더 자그레브 이후 약 3년 7개월만이다.

출발은 불안했다. 첫 게임에서는 5-11로 끌려간 것. 다행히 2게임에서 승부의 균형을 바로잡았고, 기세를 살려 3게임에서 역전까지 해냈다. 4게임에서 다시 허무하게 점수를 내줬으나 마지막 게임에서 승리를 매조지었다.

혼합 복식 결승에서는 박강현(미래에셋증권)-김나영(포스코인터내셔널) 조가 웡춘팅-두호이켐(홍콩) 조에 게임 스코어 1-3(11-9 8-11 9-11 5-11)으로 패했다. 박강현-김나영 조는 8강에서 중국의 천준송-친유쉬안 조를 3-1, 준결승에서 중국의 천위안위-콰이만 조를 3-1로 차례로 꺾고 결승까지 진출했으나 마지막 문턱을 넘지 못했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

