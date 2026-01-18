금호타이어, 2026년 새해맞이 기념…순금 쏜다

금호타이어(대표이사 정일택)가 2026년 새해를 맞아 오는 19일부터 타이어 구매 고객을 대상으로 사은품을 제공하는 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 금호타이어의 승용 및 SUV 차량용 타이어를 구매하는 고객을 대상으로 2월 21일까지 사은품 증정 혜택을 제공하며, 타이어프로 등 전국 금호타이어 대리점(일부매장 제외)에서 참여 가능하다. 행사 제품은 ▲ 프리미엄 ‘마제스티 X 솔루스’ ▲ 프리미엄 ‘마제스티9 솔루스’▲ 프리미엄 ‘크루젠 HP71’ 이 대상이다.

행사 제품을 구매한 고객에게 GS칼텍스X이마트 결합 모바일 상품권이 제공된다. 또한 금호타이어 승용 및 SUV제품 2개 이상 구매한 뒤 네이버 리뷰를 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 순금코인, 기프티콘 등의 다양한 경품으로 증정할 예정이다. 이벤트 관련 자세한 내용은 금호타이어 홈페이지 및 타이어프로 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

마제스티 X는 금호타이어의 프리미엄 라인업인 ‘마제스티 솔루스(Majesty SOLUS)’의 명맥을 잇는 최상위 럭셔리 타이어로, 승차감과 제동 성능 극대화를 위해 고분산 정밀 실리카가 적용된 컴파운드를 사용했다. 특히 주행 성능, 편의성, 핸들링, 마모 성능, 눈길 제동력 등을 기존 제품 대비 전반적으로 대폭 향상시켰으며, 타이어 홈에서 발생하는 소음을 딤플(dimple) 설계로 분산시키는 ‘패턴 소음 저감 기술’을 적용해 한층 향상된 정숙성을 제공한다.

금호타이어 한국영업담당 김성 상무는 “2026년 새해를 맞아 그동안 금호타이어를 신뢰해 주신 고객 여러분께 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다”며, “금호타이어 프리미엄 타이어를 통해 보다 안전하고 쾌적한 주행 경험을 제공하는 것은 물론, 다양한 혜택으로 고객 만족을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.

금호타이어는 고객의 라이프스타일 변화에 맞춘 제품과 서비스 혁신을 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 특히 금호타이어의 특화 유통 브랜드 타이어프로는 ‘타이어 프로페셔널리즘’을 표방한 국내 업계 최초의 타이어 전문 매장으로, 타이어 판매는 물론 공기압 체크 등 타이어 안전 점검과 관련된 다양한 정비 서비스를 제공하고 있다. 금호타이어는 앞으로도 고객 중심의 기술 혁신과 마케팅을 통해 시장 내 입지를 확대해 나갈 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

