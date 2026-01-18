한국타이어 후원 미국 TGL 시즌 2, 5·6 경기 개최

한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 후원하는 미국 시뮬레이션 골프 리그 ‘투모로우 골프 리그(Tomorrow’s Golf League, 이하 TGL)’ 시즌 2의 5∙6 경기가 20일과 26일(현지시간) 각각 미국 플로리다에 위치한 ‘소피 센터(SoFi Center)’에서 개최된다.

한국타이어는 TGL 최초의 ‘오피셜 타이어 파트너(Official Tire Partner)’, ‘파운딩 파트너(Founding Partner)’로 맹활약 중이다. 이번 시즌부터 ‘소피 센터’ 내 전광판, TV 광고, 경기 중계 화면 등에 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’을 노출하고, 모빌리티와 스포츠 간의 경계를 허무는 차별화된 브랜드 경험을 선사하며 150여 개국 팬들에게 프리미엄 위상을 각인시키고 있다.

TGL 시즌 2의 다섯 번째 경기는 ‘주피터 링스 골프 클럽(JUPITER LINKS GOLF CLUB)’과 ‘로스엔젤레스 골프 클럽(LOS ANGELES GOLF CLUB)’ 간 맞대결로 치러진다. ‘주피터 링스 골프 클럽’은 ‘맥스 호마(Max Homa)’, ‘케빈 키스너(Kevin Kisner)’, ‘악샤이 바티아(Akshay Bhatia)’ 등 정상급 PGA 선수들이 경기에 나선다. 지난해 정규 경기에서 12대 1로 크게 패한 경험을 극복하며 반등의 계기를 마련할 수 있을지 귀추가 주목된다.

‘로스앤젤레스 골프 클럽’은 ‘콜린 모리카와(Collin Morikawa)’, ‘저스틴 로즈(Justin Rose)’, ‘사히스 티갈라(Sahith Theegala)’이 출전을 예고한다. 시즌 1 맞대결에서 압도적인 격차로 승리했던 경험을 살려 이번 경기에서도 승리를 거두며 우위를 이어나간다는 계획이다.

여섯 번째 경기에서는 ‘보스턴 커먼 골프(BOSTON COMMON GOLF)’와 ‘더 베이 골프 클럽(THE BAY GOLF CLUB)’이 격돌한다. ‘로리 맥길로이(Rory Mcllroy)’, ‘키건 브래들리(Keegan Bradley)’, ‘애덤 스콧(Adam Scott)’, ‘히데키 마츠야마(Hideki Matsuyama)’가 포진한 ‘보스턴 커먼 골프’는 이번 시즌 1승을 거두며 2위에 랭크되어 있다. 지난 시즌 역전패를 허용한 ‘더 베이 골프 클럽’을 상대로 기분 좋은 승리를 거두며 상승세를 이어나갈 수 있을지 관심이 집중된다.

반대로, ‘루드비그 오베리(Ludvig Åberg)’, ‘윈덤 클라크(Wyndham Clark)’, ‘이민우(Min Woo Lee)’, ‘셰인 로리(Shane Lowry)’가 팀을 이루는 ‘더 베이 골프 클럽’은 시즌 1 디펜딩 챔피언 ‘애틀랜타 드라이브 GC(ATLANTA DRIVE GC)’와의 직전 경기에서 패배하며 하위권에 머물고 있어, 지난 시즌 상대 전적에서 앞선 ‘보스턴 커먼 골프’를 상대로 반등의 발판 마련이 필요한 상황이다.

한국타이어는 TGL을 비롯하여 유수의 축구 리그 및 구단과의 파트너십을 통해 글로벌 스포츠 마케팅을 선도하고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 주관 ‘UEFA 유로파리그’ 및 ‘UEFA 유로파 컨퍼런스리그’, 독일 분데스리가 명문 구단 ‘보루시아 도르트문트’, 사우디아라비아 ‘알 이티하드’ 등과의 파트너십으로 브랜드 인지도를 높이고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

