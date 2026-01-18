김다은이 살렸다… 흥국생명, IBK기업은행 6연승 저지하며 선두권 경쟁 불붙였다

흥국생명 김다은. 사진=KOVO 제공

흥국생명이 가까스로 4연승을 달리며 선두권 경쟁에 더욱 불을 붙였다.

흥국생명은 18일 화성종합실내체육관에서 열린 IBK기업은행과의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 4라운드 원정 경기에서 세트 스코어 3-2(25-14 22-25 13-25 25-20 15-8)로 승리했다. 4연승을 달린 흥국생명은 승점 41(13승10패)로 4위 IBK기업은행(승점 36·승점 11승12패)과의 승점 차를 5점차로 벌렸다.

김다은이 팀 내 최다인 18득점, 공격성공률 42.50%로 맹활약했다. 이다현이 14득점, 공격성공률 45.45%로 거들었다.

이날 흥국생명에서는 주포 레베카와 아시아쿼터 피치가 동반 부진하며 어렵게 경기를 풀어나갔다. 레베카와 피치는 이날 각각 12점과 4점에 그쳤다. 그러면서 흥국생명은 1세트를 따내고도 2, 3세트를 연속으로 내주면서 위기에 몰렸다.

반전을 이룬 건 4세트였다. 김다은과 문지윤이 앞장섰다. 둘은 4세트에만 각각 5점을 집중하며 팀 승리를 이끌었다. 이다현과 김수지는 각각 블로킹 2개씩 해내며 거들었다.

먼저 이끈 건 김다은이었다. 14-12로 앞선 4세트 중반 퀵오픈과 오픈 공격을 성공하며 점수 차를 벌렸다. 이후 21-20까지 쫓겼지만 레베카와 문지윤이 연속 오픈 득점을 하며 가까스로 승기를 잡았다.

마지막 5세트에 빛난 건 김다은이었다. 고비마다 점수를 올렸다. 특히 IBK기업은행이 6-6으로 쫒아온 경기 중반 강력한 퀵오픈 공격으로 팀에 리드를 선사했다. 그러자 레베카도 살아났다. 8-6에서 백어택을 성공하는 등 3점으로 도왔다.

IBK기업은행은 4연승에서 마감했다. 빅토리아가 양 팀 통틀어 최다인 23점을 기록하고 육서영(16점), 킨켈라(13점), 최정민(11득점)으로 고른 득점이 나왔지만 범실에 발목이 잡혔다. 양 팀 모두 잦은 범실이 나온 가운데 IBK기업은행이 28개로 흥국생명(21개)보다 7개 많았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]