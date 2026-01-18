서현, 협연 논란 속 발레 연습 포착…팬들 시선 집중

사진 = 서현 SNS 계정

가수 겸 배우 서현이 오케스트라 협연 논란 속 근황을 공개했다.

서현은 18일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 서현은 발레 연습실에서 스트레칭과 동작 연습에 집중하는 모습이 담겼다. 바레를 잡고 다리를 들어 올리거나 매트 위에서 유연성을 점검하는 등 꾸준히 연습하는 장면이 이어졌다.

이번 게시물은 협연 논란이 계속되는 상황에서 공개된 첫 근황이라는 점에서 주목을 받았다.

앞서 서현은 3월 13일 서울 롯데콘서트홀에서 열리는 ‘솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기 연주회’에서 바이올린 협연자로 무대에 오른다는 소식으로 주목을 받았다. 해당 오케스트라는 전문 연주자가 아닌 클래식을 사랑하는 아마추어들로 구성된 단체다.

하지만 일부 네티즌 사이에서는 서현이 바이올린을 배운 지 약 5개월 만에 협연자로 나서는 것을 두고 ‘연예인 특혜’라는 비판이 나왔다. 여기에 티켓 가격 논란까지 더해지며 논쟁이 확산되는 상황이다.

한편, 서현은 이번 공연에서 특별 협연자로 참여한다. 바이올린을 시작한 지 5개월 만에 대형 무대에 오르는 것으로, 클래식의 문턱을 낮추고 더 많은 사람들이 음악을 즐기길 바라는 취지에 공감하며 성사된 것으로 알려졌다.

