가수 슬리피가 옛 여자친구 박화요비를 언급했다.

슬리피는 17일 채널 '이용진 유튜브' 코너 '조롱잔치2'에서 "래퍼 겸 방송인이다. 최근에는 트로트도 하고 있다"고 소개했다. 개그맨 이용진은 "연애 이야기를 해도 되느냐. X(전 여친) 이야기 해도 되는 거야?"라며 "조롱동의서애서 연애 질문에 'O'를 해놨다"고 설명했다.

슬리피는 "술집에서 화요 주문을 잘 못한다"며 귀띔했다. 슬리피는 2010년 박화요비와 열애 1년 만에 헤어졌다. 2022년 여덟 살 연하 비연예인과 결혼, 1남1녀를 뒀다.

이용진은 "솔직히 나 덕분에 형수를 만난 것 아니냐. 내가 결혼식 사회도 봤다. 근데 감사 표시를 안 하더라"며 서운해했다. 슬리피는 "내가 원래 50만원씩 준비했는데 다들 안 받더라"고 토로했고, 이용진은 "그건 안 받지. 아무리 배가 고프다고 해도 그건 아니지"라고 했다.

이용진은 "유부남 최초로 '환승연애'에 나가는 건 어떠냐"고 물었고, 슬리피는 "지금 애 둘 잘 키우고 있는데···"라며 난감해했다. "만약 환승연애에서 20만원 더 준다고 하면?"이라는 질문엔 "환승연애는 100만원 (더)"라고 해 웃음을 줬다.

<뉴시스>

