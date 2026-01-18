‘배우 출신 셰프’ 정신우, 오랜 투병 끝 별세…향년 58세

사진 = 정신우 SNS 계정

배우 출신 셰프 정신우가 오랜 투병 끝에 별세했다. 향년 58세.

18일 한 매체의 보도에 따르면 고(故) 정신우 셰프는 이날 새벽 세상을 떠났다.

고 정신우는 2014년 흉선암 판정을 받고 최근까지 블로그를 통해 투병일기를 공유해왔다. 가장 최근 게시글은 지난해 10월 29일로, 고인은 “보통 사람들과 모든 게 다르다. 그야말로 하나만 어긋나도 몸이 차례대로 무너지고 아프다. 그래서 사는 재미가 너무 없다”는 글을 남겨 안타까움을 자아냈다.

고 정신우는 1988년 뮤지컬 ‘가스펠’로 데뷔했으며, 1994년 SBS 드라마 ‘박봉숙 변호사’ 단막극을 통해 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 1998년에는 MBC 27기 공채 탤런트로 발탁돼 드라마 ‘장미와 콩나물’, ‘베스트 극장’, ‘상도’ 등에도 출연했다.

이후 2000년 c.f.c.i 조은정 식공간 연구소에서 풀드스타일링과 테이블 세팅과정을 수료했으며, 이탈리아와 프랑스에서 요리 관련 단기 과정을 이수했다. 또한 세종대학교 조리외식학과에 편입해 학업을 마치고 졸업했다.

연기 활동을 마친 뒤에는 EBS ‘최고의 요리비결’, 푸드채널 ‘정신우의 요리공작소’, KBS 생방송 오늘 ‘정신우의 콕콕 레시피’ 등 다수의 요리 프로그램에서 셰프로 활약했다.

한편, 고 정신우의 빈소는 따로 마련하지 않았으며 오는 19일 오전 11시 강남 성모병원장례식장에서 장례미사가 진행될 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

