처음 아마미오시마에 캠프지를…KIA, 본격 담금질 돌입한다

사진=KIA타이거즈 제공

프로야구 KIA가 2026 시즌을 대비해 본격적인 담금질에 들어간다.

KIA는 23일 출국해 1월25일부터 3월8일까지 일본 가고시마현 아마미오시마에 위치한 아마미 카와쇼 구장과 오키나와 킨 구장에서 스프링캠프를 운영한다. 아마미오시마에서 훈련지를 차린 KBO리그 구단은 KIA가 처음이다.

이번 스프링캠프에는 코칭스태프 21명, 선수 42명 등 63명의 선수단이 참가한다. 선수단은 투수 21명, 포수 3명, 내야수 9명, 외야수 9명으로 구성됐다. 2026년 신인 가운데에서는 투수 김현수와 외야수 김민규가 명단에 이름을 올렸다. 미계약자로 남아 있는 투수 조상우는 명단에서 제외됐다.

이번 스프링캠프는 1차와 2차로 나뉘어 진행된다. 먼저 선수단은 25일부터 아마미오시마의 아마미 카와쇼 구장에서 체력 및 기술, 전술 훈련을 소화한다. 이후 2월22일 오키나와로 건너가 23일부터 3월7일까지 킨 구장에서 훈련과 연습경기를 병행하며 본격적인 실전 체제에 돌입한다.

선수단은 2월 24일 대한민국 국가대표와의 연습경기를 시작으로 실전감각을 끌어올릴 계획이며, 이후 KBO리그 팀들과 4차례의 연습경기를 치르고 3월8일 인천국제공항을 통해 귀국한다.

사진=KIA타이거즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

